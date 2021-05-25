陶凤 吕银玲 张君花

原标题：一月提价四轮 纸价疯涨“逼停”造纸厂

近段时间，“疯狂”的不只有石头，还有纸张。延续着此前的涨势，5月24日，造纸板块领涨两市，青山纸业、宜宾纸业、岳阳林纸涨停，晨鸣纸业、山鹰国际、冠豪高新、中顺洁柔等也纷纷冲高。与此同时，“纸价大涨”“纸厂纷纷停产”也冲上微博热搜，激起热议。企业一月四轮涨价，一家带动几十家企业价格上涨……在这轮此起彼伏的纸业涨价潮里，还有一系列问题正等待市场给出答案。

“进一箱A4纸要比平常贵5-10块钱。”吴先生是山东创优纸业的个体经营者，主要销售打印纸、铜版纸等产品，近一个月来，他明显感觉到纸张价格大幅上涨。作为一家产业链下游的经营商户，吴先生表示自己也控制不了什么，但不涨价就会亏损。因此，基本上拿货涨多少钱，销售时就相应地往上涨一些。

像吴先生一样选择涨价的企业不在少数。5月19日，玖龙纸业多基地原纸价格再次上调，而这已经是玖龙纸业本月第4轮涨价。同时，天津玖龙纸业、河北玖龙（原永新）纸业箱板纸价格也均上调50元/吨。玖龙基地还带动河北、河南、山东等地40余家纸企上调价格，幅度在20-100元/吨。

5月以来，国内主要文化纸企业和贸易商发布多张涨价函，其中文化纸普遍涨价200元/吨，白卡纸涨价则达到1000元/吨。但事实上，这股涨价潮早已从年初便已开始。景兴纸业相关负责人告诉北京商报记者，自2021年初以来，公司便已对旗下产品进行了频繁的价格上调。

伴随文化用纸、白卡纸价格的上涨，生活用纸企业也宣布了提价策略。恒安国际方面在4月1日起对旗下相关纸巾产品促销供应价格逐步上调10%-20%。中顺洁柔、维达国际同样在4月1日起对旗下生活用纸产品的价格进行大幅调整。

但北京商报记者调查发现，企业对出厂价的上调暂时没有蔓延到零售端，目前各大超市生活用纸供应充足，并未出现涨价情况。中顺洁柔客服表示，公司层面对经销商进行了提价，但对于零售端而言影响不大。

“以前由于环保因素，一些不合格的小造纸厂被关闭了，会影响到价格。这次，应该主要是疫情原因，厂家供应不上原材料。”对于近期纸价上涨的原因，吴先生直指原材料问题。中顺洁柔客服人员也对北京商报记者表示：“公司已经发调价函给开发商和代理商，原材料价格也会同步上涨，一定会对生产产生影响，但是上涨多少具体无法告知。”

据了解，根据上游原料来源不同，造纸企业可以分为木浆系和废纸系两大类。其中，木浆系原材料源自原木片，长期以来，我国造纸主原料木浆多数依赖进口。据纸浆造纸业内专家张红杰介绍，疫情对进出口贸易影响比较大，所以原材料价格上涨非常明显。

废纸系则通过废纸回收重新制浆开展生产制造。今年1月1日，我国颁布“禁废令”，禁止以任何方式进口固体废物（包括废纸），然而目前国内可回收废纸原料资源有限，导致相关需求缺口较大，从而直接导致废纸价格上涨。

除了木片和木浆，张红杰还表示，造纸还需要各种添加剂，有些添加剂是化石基的，受石油价格影响很大，会随着石油价格波动。3、4月左右，增强剂的价格都有非常明显的上涨，涨幅至少几百块钱。而这些价格最终都累积到不同等级的纸产品上去了。

值得一提的是，与涨价潮一同进行的，还有企业的暂停。自今年3月以来，多家造纸企业宣布停机检修。例如，3月31日山东太阳集团宣布，4月份对工业用纸和铜板纸纸机进行优化调整；4月26日山东华泰纸业发布通知，计划5月上旬对铜板纸纸机停产维保；4月27日晨鸣纸业决定于5月中上旬对文化纸纸机停机检修10天。

北京商报记者致电晨鸣纸业，了解原材料价格上涨对公司的影响、公司后续举措及停机检修原因等问题，对方回复称“没有合适的人能够接受采访”。

上海九德定位咨询公司创始人徐雄俊表示，长期以来，我国造纸主原料木浆多数依赖进口，随着成本的上涨，纸企承压。想要摆脱被动局面，除建立完善的废纸回收体系外，还需要掌控更多的林木资源，以及完善造纸原料、生产的产业链，同时不断优化产品结构、提升生产工艺，打造自身品牌。

不过对于停产检修问题，张红杰对北京商报记者表示，有一些停产检修可能是季节性的，造纸企业确实是每过一段时间需要不定期地停机检修，因为相关生产对自动化、自控系统依赖性很高，需要进行排查。“是不是企业考虑价格原因还不太清楚，不过停机检修是比较正常的操作，是不同车间轮流地进行检修，而不是全部停产，所以不会有太大影响。”他说。

(责编：赵超、吕骞)