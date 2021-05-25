原标题：曹县的小镇经济学陶凤

曹县出圈，从满口大葱味儿，狂野嘶吼“曹县666”的视频开始。意外的是，以此为起点，曹县的网红之路越走越宽，成了新的“宇宙的中心”，“秒杀”北上广深不在话下，纽约也被比了下去。

曹县是谁？从年轻人的第一件汉服，将服装制造业顺利转型。到出口到日本的棺材，在日本老龄化严重的今天，曹县日式棺材为不适合做家具的木材找到新市场，一切看上去天时地利人和，又步步为营。

曹县很灵。活法多，路子野，爱学习，懂得借力使力。营商环境友好，互联网氛围浓厚。

对市场需求敏感，对市场规律尊重，曹县认定这些就不会吃亏。

火了之后，曹县一点都不怯场。县长梁惠民在各类公开场合并未有意回避媒体，还谈了好几回这一网络现象。言语之间，从容自信，甚至还有点凡尔赛。

简单概括，曹县有这个实力，但更欢迎大家亲自来看看。曹县也想把握这次意料之外的机遇，赢得更大的发展空间。

这些年，小镇经济说火就火。这些名不见经传的小镇，不光有自己的一技之长，它们比自己的祖辈父辈们更懂得营销之道，擅长挖掘事半功倍的做事方法。

自我革新，打开大门。他们深刻复制了过去改革开放40年的经验，唯一不同的是，信息社会将开放渠道变得更宽，经济下行压力之下，改革的动力变得更加迫切。

经济模式的变革首当其冲。他们用己之长，补己之短。他们打破过去资源依赖、政策依赖、甚至是人口红利依赖，开始学会轻装上阵，学着互联网驱动，文化自信，技术革新，人才招揽，创新制胜。

最珍贵的是，思维的变革。这场变革自上而下，从官员到平凡百姓，既是县域经济的参与者，也是一方文化的代言人。“网红县长”层出不穷，网红主播一个接一个，他们善于搞经济，还善于搞社交，知道利用新媒体和应对网络舆论。

大火靠命，小火靠捧。而曹县靠命，也靠捧。曹县用了十年时间、借由电商从贫困县“逆袭”的故事，可能会在更多小镇身上复制。究竟谁才是下一个曹县，就各凭本事了。

走红，只是小镇经济“走出小镇”的契机。表面上的网络狂欢，映衬着中国经济末梢的蠢蠢欲动。有人朝气蓬勃，还有人潦倒落寞。在经济极速转型的当下，小镇经济里的曹县提供了一种可能性。

曹县的传奇不可能被百分百复制，任何一个城市的网红气质多少都有不少泡沫。曹县身上也有，既是互联网魔幻元素大荟萃，也是一种社会变迁深层次的文化现象。

过去，自卑和焦虑情绪常常在小镇里弥漫，无数小镇青年纷纷选择离开小镇。《回归故里》的作者迪迪埃·埃里蓬回忆过去曾说：20岁选择离开生长的地方并定居巴黎，代表着一次社会身份的逐渐蜕变。当小镇成名，是否预示着这种社会身份的回归与重塑。

(责编：赵超、吕骞)