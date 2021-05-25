编者按：日前，住房和城乡建设部、工信部、公安部等十六部门联合印发《关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》（以下简称《意见》），就加快发展数字家庭、提高居住品质、改善人居环境提出4方面15项意见。数字家庭如何建设？如何更好地满足人民群众的获得感、幸福感、安全感？对此，人民网财经专访了《意见》制定的参与者和权威专家，推出“加快发展数字家庭”专家系列解读。

人民网北京5月25日电 （许维娜）“数字家庭是以住宅为载体，利用物联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等新一代信息技术，实现系统平台、家居产品的互联互通，满足用户信息获取和使用的数字化家庭生活服务系统。”全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会副主任委员、住房和城乡建设部科学技术委员会标准化专业委员会委员马虹在接受人民网财经专访时表示，应通过数字家庭建设，防范非法入侵等问题，并对水、电、燃气、供暖等设备的使用进行感知与检测，保障居民的生命财产安全。

马虹表示，在《意见》要求的基础上，可进一步明确数字家庭服务功能，要充分利用智能家居产品，联动当地政务服务平台，让居民可以通过线上系统、设备、平台更加便利地获取维修、家政、医护、教育、养老、办公、购物、出行、娱乐等服务。

此外，她建议，下一步应通过试点示范建设，形成可复制可推广的建设经验，推进家庭云、社区云、城市云的建设与协同。

全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会秘书长、住房和城乡建设部科学技术委员会智慧城市专业委员会委员张永刚认为，应进一步强化数字家庭工程设施建设，他建议：

一是新建社区在进行配套设施建设时要有“安全与服务”意识。通过设置楼宇对讲、入侵报警、火灾报警等基本智能产品来提升社区安防水平，提升社区适老化水平、提升智能化服务水平，鼓励既有社区参照改进。

二是开展数字家庭标准体系研究，充分发挥行业企业与社会团体的作用，加快开展团体标准的制定，以点带面促进行业标准体系的完善。另外，要重点围绕智能家居产品的“互联互通”“信息安全”“数据共享”等关键领域开展标准制修订工作，推动产品与产品、产品与平台、平台与平台之间的互联互通和信息资源共享，通过标准制修订引导数字家庭系统的研发及生产，促进产业的规范发展。

值得注意的是，推进数字家庭建设的智能化技术日趋成熟，未来对于实现更高效的应用场景，完善数字家庭产业生态系统，提供系统保障显得尤为重要。

“可通过国产密码算法的应用，形成安全、自主、可控的数字家庭产业生态系统。”张永刚分析称，要推进数字家庭系统基础平台与新型智慧城市“一网通办”平台、智慧社区平台的对接，要推动智能家居设备产品、用户、数据跨企业跨终端互联互通，打破技术壁垒，开展智能家居产品的检测和认证。

张永刚进一步解释，应通过“以评促建”的方式，保障产品质量，做到“良币”驱逐“劣币”，充分发挥第三方检测机构的作用，让优秀的产品、平台、系统脱颖而出，从而积极引导用户选择满足标准的产品或系统。

(责编：赵超、吕骞)