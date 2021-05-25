张佳星

原标题：随机应变 国产新冠疫苗能“降”印度出现的变异株

据5月23日最新通报，广州新增本土确诊病例感染病毒属于在印度出现的变异株。

“疫苗还有效吗”成为高频提问，因为，新冠病毒近期的突变来得更加频繁。如果愣要给新冠病毒加上年度关注词，那么“突变”很可能不落于“流行”之后。

“初步研究结果显示，我国现有疫苗可以应对印度出现的变异株。”中国疾控中心研究员、科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣日前在接受访问时表示，国产新冠疫苗仍有保护作用。

国产新冠疫苗如何做到可以应对印度出现的变异株？科技日报记者就此采访了业内专家。

它变了！

时至今日，当我们体内的抗体再遇上新冠病毒，很可能会哀怨地甩出一句“你变了”。

它很难不变，因为它周游了世界，遇到了不同的人甚至动物。

在世界卫生组织5月18日发布的最新“流行病学每周报告”中，10种变异株遭到“点名”，包括4种分别在英国、南非、巴西、印度首次发现的“需要关切”的变异毒株，以及6种在菲律宾、法国等地发现的“需要关注”的毒株（级别比关切株稍低）。报告中详细标明了病毒变异序列变化的位点。

病毒变了，疫苗激发的抗体就降不住了吗？

未必，要看病毒变了哪里。

关切株和关注株的突变大多落在了关键的刺突蛋白上，这个蛋白负责让病毒侵入细胞，它的变异可能会增强病毒感染力，也可能使现有疫苗失效，特别是针对刺突蛋白设计的疫苗。

“相关部门此前根据序列突变的预测显示，印度株的突变虽然落在了刺突蛋白，但对现有疫苗的保护效果可能影响不大，当然这还需要进一步实验证实。”科研攻关组疫苗研发项目专员、科技部中国生物技术发展中心公共卫生与现代医学处副处长卢姗表示。病毒RNA序列的变化对一个蛋白结构的形成造成影响至少要过3道关——编码氨基酸变化、蛋白折叠的变化、蛋白三维构象的变化。

因此，从序列分析、蛋白模拟、中和反应预测等角度来看，印度株的突变还没有到“降不住”的程度。

此外，针对印度出现的变异株，相关部门也正在对其进行与中和抗体的“实战演练”。此前对南非首次发现的变异株也进行过类似研究，《柳叶刀—微生物》4月13日发表了两款中国疫苗的研究结果，对国药中生灭活疫苗和智飞龙科马重组蛋白疫苗受试者的24份血清样本进行活病毒中和活性测试，并以野生型病毒株HB02和携带D614G突变的病毒株BJ01作为对照，结果显示，疫苗激发抗体的中和能力保持在了60%—70%左右。

他们没闲着！

在国务院联防联控机制新闻发布会上，邵一鸣表示，针对新冠病毒的变异，相关部门和企业在密切跟踪。一旦出现现有疫苗不能应对的变异毒株，我们就会有新的疫苗投入使用。

那么，密切跟踪指的是什么？如果需要新疫苗，多快能研制出来？

“各疫苗研发团队持续关注病毒变异，根据病毒变异情况开展新疫苗的研发工作。”卢姗介绍，例如军事科学院、中国科学院、相关企业等都有逐步开展。

“第八版防控方案要求对所有输入病例和本土疫情中首发或者早期的病例做基因测序。”国家卫健委疾控局副局长吴良有此前在新闻发布会上表示，通过基因测序动态监测病毒变异情况，能为后续研究病毒变异对病原检测、疫苗保护效果影响等提供科学依据。

这些序列信息将汇总到国家生物信息中心（国家基因组科学数据中心），该中心发布的新冠病毒信息库，持续追踪病毒变异。中国疾控中心等单位持续追踪新冠病毒的序列变化，进行深入的病毒变异分析。

除了持续的基因测序、分析并进行持续追踪之外，疫苗研发企业、科研院所也会对新出现的变异株进行动态的交叉保护实验。上述《柳叶刀—微生物》发表的研究，是各单位关注疫苗与病毒实力较量的典型研究之一。

针对新变异的毒株，灭活疫苗有很快捷的方法应对。邵一鸣介绍，只要在投料端加入新变异株的病毒，整个生产工艺不用做改变，即可生产出针对变异的新疫苗。

科技日报记者也联系了相关单位。斯微生物创始人李航文博士回复时表示，早前开展了针对突变株的迭代疫苗的研发，动物实验中产生的血清，经国家相关机构检测可对世界卫生组织关切的新冠病毒变异株产生良好中和效果，目前该迭代疫苗正在完善相关研究申请开展Ⅰ期临床试验。

钟南山院士不久前接受采访时判断，由于病毒的变异，未来可能要像预防流感那样定期接种新冠疫苗。

那么应对变异，新冠疫苗也可能会和流感疫苗相似。经过研发团队持续的研发，生产出若干针对新冠病毒变异株的疫苗，进行对应疫苗的接种。

(责编：赵竹青、吕骞)