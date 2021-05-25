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APUS创始人兼CEO李涛：新技术是中国能够实现弯道超车的科技硬实力

2021年05月25日09:08 | 来源：人民网
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5月22日，首届“中国企业创新发展论坛”在京召开，麒麟合盛网络技术股份有限公司（APUS）受邀出席。APUS创始人兼CEO李涛在《赢在未来——全球化大变局下企业发展的战略与路径》高峰对话中，与各位嘉宾畅谈“中国互联网企业出海发展与全球化布局”。

APUS创始人兼CEO李涛在高峰对话中讲述“出海历程与全球化布局”。受访者供图

据了解，本次论坛由国家发展和改革委员会主管的时政财经综合期刊《国家发展研究》杂志主办，以“新格局、新战略、新发展”为主题，围绕经济形势与国家政策、企业战略与商业模式等关键话题深入探讨，助力激发市场主体活力。

李涛表示，得益于中国互联网过去二十年的快速发展和全球庞大的人口规模，更得益于国家“走出去”战略等，APUS在2014年紧跟政策形势、把握市场机遇，成为中国最早“出海”的互联网企业之一，致力于把中国领先的产品、技术与商业模式带到海外，并因此在全球市场获得快速增长。

目前，APUS产品已覆盖全球200多个国家和地区，支持25种国际语言，全球累计用户量超20亿。在此过程中，APUS在消弭“数字鸿沟”，为产品落地的国家和地区，特别是“一带一路”沿线国家的基础设施建设和互联网生态建设起到重要推动作用。同时，APUS更为我国数字产品和实体产品“走出去”，甚至中国品牌与文化的海外传播搭建起了通道。

李涛还提出， 2019年下半年，APUS企业战略从“出海”升级为“全球化”，这意味着对“引进来”的加紧布局。“APUS在‘走出去’的过程中要应对环境变化，这对APUS来讲是挑战更是机遇。”他表示，APUS与一些互联网巨头既是亲密的合作伙伴，又不可避免的成为竞争者，这种竞合关系倒逼APUS加快自身技术迭代与创新，让APUS不断进行自我进化与突破，这为“把海外先进的理念和技术”再引入国内来提供了天然机遇。

李涛强调，当今世界科技格创新正站在全新交汇点。“我是一名做了20年互联网的行业老兵，互联网技术仍在进步，AI、大数据、卫星通信等新技术的加速应用也已摆在眼前”。他认为，新技术是中国能够实现弯道超车的科技硬实力，而APUS将以自身在全球化发展过程中积累的领先的AI、大数据等能力，加持国内企业与数字经济发展，更多地参与到“卡脖子工程”中去，推动国内互联网进一步发展，也让“全球化桥梁”发挥更大价值。

(责编：董童、李源)

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