人民网北京5月25日电 （记者杜燕飞）今年4月份以来，人民币汇率持续升温。同时，大宗商品价格也迎来了一波上涨行情。有业内人士表示，可通过人民币汇率升值应对大宗商品价格上涨带来的输入性通胀。在此背景下，金融监管部门密集发声，表示要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，未来人民币汇率双向波动将成常态。

数据显示，今年年初至2月中旬，人民币对美元汇率强势上扬，自6.5408升值至最高6.43水平。从2月下旬至3月底，人民币承压下挫，区间贬值幅度约1.8%。4月以来，人民币对美元汇率持续升温，累计升值幅度达2%左右，截至5月24日，人民币对美元汇率中间价报6.4408，较前一交易日下调108个基点。

“今年以来，人民币汇率有升有贬，双向浮动，在合理均衡水平上保持了基本稳定。目前，我国外汇市场自主平衡，人民币汇率由市场决定，汇率预期平稳。”央行副行长刘国强23日答记者问时表示。

对于近期人民币汇率升值的原因，交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟认为，新冠肺炎疫情导致美元指数出现明显波动是人民币兑美元汇率双向波动的主因；中美两国经济增速表现的差异是汇率波动背后的基本面因素；中美两国货币政策方向及力度的差异，导致中美利差波动则是汇率波动的政策面因素。

“人民银行完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，这一制度在当前和未来一段时期都是适合中国的汇率制度安排。”刘国强表示，人民银行将注重预期引导，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

事实上，这一表态并非是首次出现。日前金额监管部门多次重申要保持人民币汇率的基本稳定。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开的第五十一次会议表示，进一步推动利率汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。5月11日，央行发布的《2021年一季度中国货币政策执行报告》指出，注重预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定……

从市场角度上看，当前我国经济延续良好复苏态势、外贸进出口回暖、国际收支保持基本平衡，为人民币汇率保持稳定提供了坚实的基础。同时，外资持续看好我国市场，跨境资金持续流入对人民币汇率稳定也形成有力的支撑。

国家外汇管理局5月21日公布的最新数据显示，今年4月份，在货物贸易进出口保持一定顺差情况下，非银行部门涉外收支延续净流入态势，顺差160亿美元；来华直接投资净流入保持平稳增长，外资净增持境内股票和债券195亿美元，同比增长3%。

“从中长期来看，未来中国外汇市场保持平稳运行的基础稳固。”国家外汇管理副局长王春英在一季度外汇收支数据发布会上表示，新发展理念有助于维护人民币汇率稳定。经济稳定发展会提振市场信心，也会造就稳健的货币。弹性的人民币汇率发挥了调节国际收支自动“稳定器”的作用，有助于外汇市场自主调节和平衡。

在业内人士看来，保持人民币汇率均衡稳定，有助于降低工业材料成本上升和人民币升值对部分外贸企业利润的“两头”挤压，减少部分中小外贸企业汇兑损失。

为确保人民币汇率基本稳定，唐建伟表示，在推进汇率市场化改革的进程中，要做好人民币汇率弹性增大的风险防控，加强跨境资金流动管理，避免跨境资金大进大出对人民币汇率及国内金融市场的冲击。一方面，继续严格控制非理性和不规范的对外直接投资；另一方面，适时放松对跨境资本流动特别是理性和规范的对外直接投资的限制。

谈及未来人民币汇率的走势，唐建伟表示，预计今年人民币汇率仍将保持双向波动的特征，延续稳中略升的趋势，全年汇率升值幅度预计将明显小于2020年。

中信证券研究所副所长明明接受媒体采访时表示，随着我国自身经济实力的增强、人民币国际化以及金融市场持续开放，人民币汇率双向波动特征将有所加强，人民币汇率将更加市场化。

“未来人民币汇率的走势将继续取决于市场供求和国际金融市场变化，双向波动成为常态。”刘国强表示。

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