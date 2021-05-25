人民网北京5月25日电 （赵竹青）近日，商务部党史学习教育领导小组印发《“我为群众办实事”实践活动工作方案》及项目清单，立足商务职责，聚焦人民群众“急难愁盼”问题，从部党组、各单位两个层面协同推进、上下贯通、全面落实，切实把实事办好、把好事办实。

《方案》提出，在前期深入开展摸情况找问题的基础上，部党史学习教育领导小组重点推进7个方面30件实事89项措施。

一是围绕畅通国内大循环办实事，重点包括提升传统消费能级，加快培育新型消费，搭建消费升级平台，优化流通网络布局，培育壮大流通主体，创新流通发展方式等。

二是围绕促进国内国际双循环办实事，重点包括全力以赴稳外贸，实施优进优出计划，实施贸易畅通计划，实施贸易产业融合计划，推动服务贸易提质趋稳等。

三是围绕建设更高水平开放型经济新体制办实事，重点包括提升利用外资质量，优化外商投资环境，高质量建设自贸试验区和自由贸易港，推进对港澳台地区开放合作等。

四是围绕推动共建“一带一路”高质量发展办实事，重点包括提升企业跨国经营能力，积极搭建多双边对外经贸合作新平台，推动国际贸易大通道建设等。

五是围绕积极参与全球经济治理体系改革办实事，重点包括加快自贸协定助力企业发展，贸易政策合规能力建设，推动《区域全面经济伙伴关系协定》更好惠及企业等。

六是围绕推进商务安全发展办实事，重点包括完善应急保供体系，维护市场平稳运行，运用国际通行规则维护国家安全，防范化解对外投资合作风险等。

七是围绕做好商务扶贫与乡村振兴有效衔接办实事，重点包括制定商务部落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》方案，协调落实帮扶项目，帮助改善革命老区学校教学条件等。

此外，要进一步做好身边的群众工作，关心关爱干部职工。

《方案》强调，要坚持开门办实事，通过对照全国“两会”期间涉及商务工作的人大代表建议、政协委员提案找问题，通过部领导带队调研、百名司长进千企、商务青年走基层、重点外贸外资企业直报信息服务平台等多种途径找问题，推出一批商务为民惠民便民的政策措施，更加精准地对接发展所需、基层所盼、民心所向。党史学习教育贯穿全年，要坚持从实际出发，适时对项目清单进行动态调整，项目清单不求多、但求实。科学谋划工作安排，力戒形式主义、官僚主义，切实把实事办到群众心坎上，做则必成、做就做好。

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