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水利部工作组指导青海省果洛州玛多县水利抗震救灾工作

2021年05月25日09:30 | 来源：人民网
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人民网北京5月25日电 （王仁宏）据水利部官网消息，5月22日2时4分青海省果洛州玛多县7.4级地震发生后，水利部工作组当天赶赴青海，前往海拔4200米的果洛州玛多县黄河源水电站水库工程现场，指导水利抗震救灾工作。

据初步统计，截至5月24日，青海省部分水库、水闸、堤防、水文站、供水工程等水利设施因地震有不同程度受损，包括水库配套用房1套，果洛州玛沁、甘德、达日、久治、玛多等县黄河干流防洪工程12.5千米，水文测站15座，农村供水工程2310处。目前已完成全省203座水库安全隐患初步排查，未发现明显异常情况。其他的震损水利工程设施正在应急抢修中，水利设施隐患排查和震损评估工作正在有序开展。

工作组调取目前部分水库的监测数据，研判震损情况，迅速和青海省水利厅召开会商会议，要求各地水利部门加强组织领导，强化底线思维，统筹做好水利抗震救灾工作。

一是根据部领导指示要求，省水利厅要进一步组织加强对震后水利工程进行全面摸排和隐患排查，对具有监测设施的水库大坝进行加密监测和数据分析，对没有监测设施的水库大坝加强巡视检查，严防地震引发的次生灾害，尤其是密切关注黄河源水电站水库的安全状况，开展必要的检测分析计算；

二是对病险水库及发现震损的水库，应严格采取限制运用措施，必要时空库运行；

三是按照轻重缓急，加快对震区涉及脱贫攻坚地区和受灾安置群众的震损饮水工程进行抢修，确保群众饮水安全；

四是加快对震损和已到安全鉴定期限的水库进行全面安全鉴定，尽快开展除险加固，确保水库运行安全；

五是尽快开展灾后重建规划，进行水利工程能力提升建设。

(责编：王仁宏、吕骞)

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