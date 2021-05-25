人民网北京5月25日电 （黄盛）近年来，随着中文域名的逐渐普及，越来越多的组织机构意识到在自身官方网站上使用中文域名的意义。“中国科学院.网址”“故宫博物院.网址”“一带一路论坛.网址”“中国互联网大会.网址”“南博会.网址”……一系列开通使用的中文域名出现在大众的视野中。

对此，工业和信息化部信息通信管理局副局长谌凯在第四届中文域名创新应用论坛上表示，工信部近年来通过健全规章制度、支持技术创新、优化发展环境等举措，持续推动互联网基础资源特别是中文域名的快速发展。

据了解，2017年9月修订发布的《互联网域名管理办法》明确，中文域名是互联网域名体系的重要组成部分，应鼓励和支持中文域名系统的技术研究和推广应用。工信部统计数据显示，在全国多种语言域名中，中文顶级域名梳理和中文域名注册数量均位居第一；在全球域名注册数量排名前10的多语种新通用顶级域名中，有8个是中文域名。

域名国家工程研究中心ZDNS主任毛伟在接受人民网采访时表示，截止到2020年底，全球域名保有量达到3.78亿，去年一年新增673万个。其中，中国域名保有量达4606万，去年中国新增通用顶级域名在总量中占比为23.6%。

“中文域名发展应用环境正加快改善。”谌凯透露，工信部指导中国互联网协会牵头组建了中文域名推进工作组，推动浏览器、邮件系统、搜索引擎等各类互联网应用全面支持中文域名的识别、显示和解析。目前，主流浏览器均已支持中文域名。同时，工信部还组织国内社群参与全球域名普遍适用工作，3 名中国专家成为 ICANN 普遍适用推广大使。

中文域名作为互联网域名体系的新生力量，也得到中央编办政务和公益机构域名注册管理中心的支持。中央编办政务和公益机构域名注册管理中心主任李文强表示，中文域名从设立至今，一直担当着自主科技创新、网络安全保障、弘扬中华文化的重要使命。在中央网信办、工信部等主管部门的大力推动下，中文域名应用环境得到很大改善，宣传力度不断加强，社会各界逐步认识、重视和接受中文域名，中文域名体系的良好生态也在逐渐形成。

李文强表示，中央编办政务和公益机构域名注册管理中心运营管理的“.政务”和“.公益”中文域名，在政务网站的开办审核、重大事件网络安全保障、域名解析服务、网站标识管理、打击假冒网站、净化网络空间等方面做了大量工作。截至目前，党政机关和事业单位网站挂标率已超过90%，注册“.政务”中文域名的党政机关超过10万家，协助网信办打击假冒网站近700个，维护了党政机关和事业单位网上身份的合法性、准确性。

虽然中文域名发展迅速，但也有业内人士指出，中文域名的应用环境还需进一步改善，管理机构、从业机构还需进一步凝聚共识、加强合作。

谌凯建议，中国互联网协会等行业组织要在中文域名的推广应用上发挥主力军作用；域名注册管理机构、域名注册服务机构要坚持依法依规经营，秉承用户自愿原则，正确引导、合理宣传，同时不断改善中文域名应用体验，提升域名服务能力。

中科院计算机网络信息中心党委书记廖方宇建议，应不断拓展中文域名应用场景，进一步提升中文域名的使用体验, 充分挖掘中文域名在多领域的实用价值，不断增强中文在互联网上的影响力。

毛伟表示，通过ZDNS域名管家云平台，按照9个维度、102个细项监测分析发现，企业域名安全得分普遍偏低，存在安全隐患。对此，他建议，采用云解析、异构解析平台、升级域名系统软件等技术手段，提升域名解析服务整体安全性。

(责编：赵超、章斐然)