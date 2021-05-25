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正式上线！农业农村部等5部门联合发布生猪产品信息数据

2021年05月25日09:33 | 来源：人民网
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图片来源于农业农村部官网

人民网北京5月25日电 （记者李楠桦）据农业农村部消息，近日，由农业农村部、国家发展改革委、商务部、海关总署、国家统计局联合发布的生猪产品信息数据平台正式上线。据了解，该数据平台不仅提供有关生猪产品生产、价格、消费、进出口以及成本收益等季度数据分析，同时还汇集近几年多部门出台公布的生猪产业发展相关重要政策。

广西大化县的一家生猪养殖场。新华社记者 黄孝邦摄

其中，由农业农村部负责统计调查监测的数据包括“定点监测能繁母猪存栏”“规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量”“全国仔猪价格”“全国批发市场白条猪价格”“县乡集贸市场猪肉零售价格”等；由国家发展改革委统计调查监测的数据包括“全国二元母猪销售价格”“生猪出场价格”“36个大中城市猪肉（精瘦肉）零售价格”“猪粮比价”“散养生猪每头产值”“散养生猪每头成本”“散养生猪每头净利润”“规模养殖生猪每头产值”“规模养殖生猪每头成本”“规模养殖生猪每头净利润”等；由统计局统计调查监测的数据包括“生猪存栏”“生猪出栏”“猪肉产量”“居民人均猪肉消费量”等；由商务部统计调查监测的数据包括“36个大中城市批发市场白条猪价格”“36个大中城市猪肉（后腿肉）零售价格”等；“进出口”数据由海关总署统计。

(责编：李楠桦、吕骞)

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