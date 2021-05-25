人民网北京5月25日电 （记者杜燕飞）5月23日，在2021清华五道口全球金融论坛上，国务院参事室特约研究员、中国保险监督管理委员会原副主席周延礼表示，目前，医疗数据孤岛问题限制了保险产品开发，建议卫生健康管理部门加快医疗数据整合和开放，明晰医疗数据开发规则与标准，确立统一的数据和接口标准，激活医疗数据价值，促进医疗保险高质量发展。

周延礼在2021清华五道口全球金融论坛上发表演讲。清华大学五道口金融学院供图

“新冠肺炎疫情发生之后，健康保险、医疗保险需求非常旺盛，但是对于保险业来讲压力和挑战最大的就是设计产品没有数据，而很多数据在医疗机构、甚至在医疗管理部门，也有的数据在药企，这些数据基本上成了一些睡眠数据。如何把这些数据激活，提高保险业参与医疗保险、健康保险的发展显得格外重要。”周延礼说。

周延礼表示，由于医疗数据孤岛问题，当前保险机构很难通过医疗数据共享，实现对健康险产品的精准开发和健康保险业务的风险管理，同时“互联网+”医疗与商业健康保险融合运行难以成行。

“目前的合作关系还处于十分肤浅的局面，作为生产要素之一的医疗数据价值，比如，保险机构依据海量的医疗数据开发新的保险产品，防止骗保、欺诈、过度医疗等控费管理，我觉得还没有得到很好的激活。”周延礼说。

为此，周延礼建议，一是要明确卫生健康管理部门的主体责任。进一步明确卫生健康部门在推进医疗数据共享、激活要素价值方面是负主体责任的，推动卫健委部门的职责由简单的“保管人”向“最终监管者”转变，明确医疗数据整合、开放的时间表。

二要明晰医疗数据共享和开放、开发规则与标准。

三要从常态化解决医保、商保在医疗领域的支付问题着手，切实解决好保险机构在利用医疗数据实现医疗保险高质量发展，重点解决痛点问题、堵点问题。

四要确立统一的数据标准和接口标准，在卫生健康管理部门和银行保险监管部门的主导下，实现互联网医疗和保险公司的数据共享。

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