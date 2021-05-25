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行政司法“双管齐下” 两部门联手加强知识产权保护

2021年05月25日09:46 | 来源：人民网
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人民网北京5月25日电 （赵竹青）国家知识产权局、公安部近日印发《关于加强协作配合强化知识产权保护的意见》，加快构建知识产权行政保护与刑事司法有机衔接、优势互补的运行机制。

意见明确，对于刑事案件中涉及的商标的使用、相同商标、同一种商品、假冒专利行为等认定问题，公安机关可以依据相关司法解释和国家知识产权局制定的商标、专利侵权判断标准等直接进行认定；必要时，可以商请同级知识产权管理部门提供专业意见。同级知识产权管理部门对相关问题无法认定的，该部门应当逐级请示上级知识产权管理部门，或者由公安机关逐级报食药侦局征求保护司意见。

意见要求，知识产权管理部门和公安机关要主动会同相关行政部门、司法机关建立情况信息通报制度，逐步实现各部门数据共享，推动建立信息共享平台。国家知识产权局和公安部还将发挥各自优势，联合组建知识产权保护工作专家组，加强对知识产权保护宏观战略的调查研究，分析研判重点行业领域侵权假冒违法犯罪形势，排查可能影响科技创新和科技自立自强的风险隐患，对法律理解适用等问题开展专项调研和课题研究，推动法律政策完善，对疑难、复杂案件提供指导，服务支撑执法实践。

(责编：赵竹青、吕骞)

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