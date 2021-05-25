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平安广州交投公募REITs正式获批

2021年05月25日10:09 | 来源：新华网
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原标题：广河高速公募REITs成功获批，平安证券担任ABS计划管理人和独家财务顾问

　　日前，平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“平安广州交投公募REITs”）正式获批。据了解，平安广州交投公募REITs由平安基金担任公募基金管理人，平安证券担任资产支持证券管理人和独家财务顾问，双方共同协助广州交通投资集团有限公司完成本次公募REITs项目申报。该产品对应的基础设施项目为广河高速（广州段），位于粤港澳大湾区核心地段，项目全长70.75公里。

　　据悉，平安广州交投公募REITs投向的高速公路资产。从行业上来看，经过多年的制度改革，大多数省份的高速公路主体已经完成集中化管理，各地均拥有一家占据主导地位的高速公路经营主体，业务占比较高，具有明显的集聚特征。根据《2019年全国收费公路统计公报》，截至2019年，我国高速公路通车里程14.28万公里，占收费公路总里程的83.48%，其中政府还贷性高速公路7.45万公里，占高速公路总里程的52.13%，经营性高速公路6.84万公里，占高速公路总里程的47.87%。

(责编：董童、李源)

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