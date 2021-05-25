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财政部：4月份全国发行地方政府债券7758亿元

2021年05月25日10:50 | 来源：人民网
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人民网北京5月25日电 财政部网站25日公布2021年4月地方政府债券发行和债务余额情况。2021年4月，全国发行地方政府债券7758亿元；截至2021年4月末，全国地方政府债务余额266047亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

全国地方政府债券发行情况

数据显示，2021年4月，全国发行地方政府债券7758亿元。其中，发行一般债券4319亿元，发行专项债券3439亿元；按用途划分，发行新增债券3399亿元，发行再融资债券4359亿元。地方政府债券平均发行期限10.6年，其中一般债券8.4年，专项债券13.3年。地方政府债券平均发行利率3.48%，其中一般债券3.40%，专项债券3.59%。

2021年1-4月，全国发行地方政府债券16709亿元。其中，发行一般债券9530亿元，发行专项债券7179亿元；按用途划分，发行新增债券3763亿元，发行再融资债券12946亿元。地方政府债券平均发行期限9.1年，其中一般债券7.8年，专项债券10.9年。地方政府债券平均发行利率3.44%，其中一般债券3.39%，专项债券3.51%。

还本付息情况，1-4月，地方政府债券到期偿还本金7277亿元。其中，4月当月到期偿还本金3763亿元。发行再融资债券偿还本金6458亿元、安排财政资金等偿还本金819亿元。1-4月，地方政府债券支付利息2419亿元。其中，4月当月地方政府债券支付利息729亿元。

全国地方政府债务余额情况

经第十三届全国人民代表大会第四次会议审议批准，2021年全国地方政府债务限额为332774.3亿元，其中一般债务限额151089.22亿元，专项债务限额181685.08亿元。

截至2021年4月末，全国地方政府债务余额266047亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务132387亿元，专项债务133660亿元；政府债券264296亿元，非政府债券形式存量政府债务1751亿元。地方政府债券剩余平均年限6.9年，其中一般债券6.3年，专项债券7.5年；平均利率3.52%，其中一般债券3.52%，专项债券3.52%。（实习生邓理天）

(责编：王震、吕骞)

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