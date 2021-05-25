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中国信通院推出数据安全治理能力评估体系

2021年05月25日10:54 | 来源：人民网
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人民网北京5月25日电 （记者夏晓伦）数据安全是数字经济发展的一个红线和底线，随着《网络安全法》、《数据安全法》以及《个人信息保护法》的陆续出台执行和完善，各行各业都加快了数据安全治理能力的建设。

记者从中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）获悉，其在2020年牵头在中国互联网协会联合20多家单位共同制定了《数据安全治理能力评估方法》团体标准。

在此背景下，2021数据安全治理论坛暨《数据安全治理能力评估方法》团体标准发布会于近日在北京举行。本次会议由中国互联网协会和中国信通院联合主办，重点分析了当前行业数据安全面临的问题以及解决发展之道。

会议发布了《数据安全治理能力评估方法》团体标准，该标准是工信部印发《电信和互联网行业数据安全标准体系建设指南》以来国内首个数据安全治理标准，为推动我国数据安全治理健康高质量发展迈出重要一步。

为推动团体标准的贯彻实施，中国信通院推出了国内首个市场化数据安全治理能力评估（以下简称“DSG评估”），为企业建设、度量、改进自身的数据安全治理体系提供了方法论和操作指南。会议还为通过首批DSG评估的5家单位颁发优秀级等级证书，并启动第二批DSG评估试点单位征集工作。

(责编：赵超、吕骞)

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