5月21日，第十届中国花卉博览会开幕，让有着“世界级生态岛”定位的崇明吸引了大众的目光。农业始终是崇明地区的根基与优势产业。作为上海地区普惠金融赋能乡村振兴战略的主力军，上海农商银行数十年如一日扎根崇明地区，31个营业网点遍布崇明各个区域，践行普惠金融。

据介绍，截至目前，上海农商银行在崇明地区服务的客户总数已达到77万户，截至2020年末，对公贷款余额近80亿元，其中，涉农贷款余额近22亿元，普惠小微贷款余额近20亿元。上海崇明沪农商村镇银行也已经覆盖崇明辖区内18个乡镇，惠及“三农”客户、小微企业2000余户，为这片土地的经济发展贡献力量。

赋能现代农业

面对现代农业发展的金融需求，基于对崇明地区的深度了解与深入融合，上海农商银行在自身乡村振兴战略的指引下，演绎着金融服务的传承与创新。

据了解，作为全国银行业金融机构中与农业农村部新型农业经营主体信息直报系统实现大数据直联、线上预审批的银行之一，该行2019年发放的“新农直报线上可循环贷款”中，有一笔就落地崇明。这一突破是金融服务“三农”智能化、线上化的有益探索，更为小额、便捷、高效的“三农”服务打通新路径。

提高崇明当地居民生活水平是上海农商银行金融支持的另一个重点。为丰富农户贷款业务范围，解决农民新建、翻建、改建、装修宅基地住宅及装修安置房的资金缺口，“家园贷”应运而生。该产品有效解决了农民在改善居住条件时借款主体准入难、担保方式单一、利息支出大等融资难题，实现金融资源的精准滴灌。

花博会前夕，考虑到崇明民宿产业将迎来大量客流，上海农商银行主动与崇明区文旅局联手，合力打造“住崇明”小程序，为游客线上支付、离店结算、延时清算等提供便捷平台。同时，承揽“住崇明”公益平台签约推进工作，拜访了岛上800多家民宿，并完成400多家签约工作，确保“住崇明”小程序如期推出。此外，为了支持当地居民的民宿升级改造，上海农商银行快速推出“鑫宿融”产品，为有需要的民宿主提供资金支持，为花博会优质配套服务提供金融保障。

赋能精准扶贫

2013年，上海农商银行积极参加“全市农村综合帮扶工作”，启动了为期5年的对崇明首轮“造血”项目工程的注资，共计2500万元的投入，支持崇明地区富盛经济开发区创智园项目建设。项目通过物业租金作为项目收益，分配用于新河镇、港西镇、建设镇、港沿镇等4个乡镇中48个经济薄弱村。

2018年起，上海农商银行再接再厉，参与到第二轮5年帮扶行动中，每年继续投入500万元，用于支持崇明区综合帮扶办收购长兴海洋科技港一期12幢办公楼，并以此获得净物业租赁费的“造血”项目。该项目所产生的收益中，部分将用于设立区级生活困难农户帮扶专项资金，鼓励支持经济薄弱村生活困难农户就业,因学、因病、因残、因灾致贫的救助补贴以及其他情形的帮扶。

为把扶贫工作做深、做细、做透，上海农商银行还与崇明区新国村、永南村、大东村签订了城乡党组织结对帮扶协议，并特派基层工作经验丰富的中层干部担任“驻村指导员”驻点大东村，不仅有效提升了基层党组织党员教育水平，还为扶贫工作架起了畅通无阻的沟通桥梁。

同时，凭借自身金融资源优势，上海农商银行多次邀请曲阳商会、南安商会的企业家们到大东村开展活动，为大东村发展出谋划策。驻村指导员还帮助大东村成立了集体经济合作社，加大对绿色农产品的推荐，并为大东村自产大米注册品牌，为村集体经济增收50万元，切实提高了农民收入，把帮困扶贫落到了实处：例如用百姓熟悉的话语体系，向村民宣传金融知识、开展金融课堂活动等，逐步改变了村民对借助金融手段谋求产业发展的态度，同时不断提升村民金融安全意识，守护好大家的“钱袋子”。

多年来，上海农商银行以普惠金融滋养着崇明这片生态沃土，已与这里的乡村田园、百业万户融为一体。在“普惠金融助力百姓美好生活”的使命下，上海农商银行愿以金融力量，支持崇明发展，更希望陪伴这里的百姓迎来更加美好的生活。

(责编：董童、李源)