人民网记者 陈远丁

2023年，产销30万辆；2024至2025年，产销60万辆，并向经营规模百万辆挑战！5月18日，位于吉林长春的一汽奔腾在十五周年庆典活动发出这样的承诺。

15年前，奔腾B70应时而生，吹响民族汽车品牌征战中高端轿车市场的号角。“奔腾”是中国一汽志在为国人制造买得起、用得住、有尊严的汽车而创立的汽车自主品牌。从B50、X80到T77、T99、T55，再到全新第三代奔腾B70等……中国奔腾，进取不止。

但是，5年后力争产销60万辆，谈何容易？汽车市场面临持续下行的挑战，“新四化”带来的行业新格局尚未形成，而疫情又引发了全球供应链危机。而奔腾自身面临的竞争形势也不容乐观。志在逆势而上的一汽奔腾将如何作答，未来5年如何实现其高质量发展，为此人民网19日专访了一汽奔腾轿车有限公司副总经理、党委书记王胜利。

一汽奔腾轿车有限公司副总经理、党委书记王胜利接受人民网专访。受访者供图。

人民网：自2018年以来，一汽奔腾先后经历三次重大改革调整。此次战略发布对品牌的定位有什么样的改变？为什么要改？

王胜利：最大的改变是我们定位为中国主流市场的中高端品牌。

乘用车方面，一汽集团有两大自主品牌：红旗和奔腾。未来两大品牌如何协同发展呢？以15万元为界线。红旗是定位于15万元以上的高端品牌，而奔腾则承接10万至15万之间的中高端市场。当然，这个区间也是现在竞争最激烈的，所有主流的自主品牌都在此深耕、比拼。

奔腾成立之初，即定位中高端，布局于一二线城市；后来发生了变化，向四五线城市扩展；而今，重新定位于中高端品牌。主要考量是，中国乘用车消费市场正在转型和升级。我们从一个初级消费市场逐步转向一个成熟消费市场。汽车换购、增购量在新车销售中的占比最近几年逐步提升。据统计，中国的换购用户接近汽车总市场销量的一半。而用户在换购、增购时对车的品质要求更高了，需求升级了。我们认为，未来更多的产品、用户会集中在10万至15万元这一区间。

一汽奔腾“十四五”发展蓝图。受访者供图。

人民网：在庆典上，总经理、党委副书记隋忠剑表示，“十四五”将是自主品牌转型升级的重大机遇期，也是奔腾品牌重塑行业地位的最后窗口期。奔腾的“十四五”规划是什么？如何理解最后窗口期？

王胜利：去年我们用很长时间制定整个奔腾品牌的“十四五”规划。我们对品牌理念、品牌精神、品牌愿景、品牌定位、目标人群，包括未来产品规划、销量规划、研发布局等等，都做了重新的调整。

我们全面升级奔腾LOGO，线条设计更简约，不仅年轻、精致、有格调、有力量，更有数字感、科技感和未来感。新奔腾的品牌精神为“中国奔腾，进取不止”；品牌理念是“持续为用户出行创造惊喜”；品牌定位为“中国主流汽车市场的中高端品牌”；品牌目标是“成为优秀主流的中国汽车品牌”；而品牌目标人群是“悦享新升代”。

为配合这一规划，一汽集团在此前已经发布了对奔腾的24亿支持计划，在2020至2022年，每年将在品牌建设和研发上分别投入5亿和3亿元。

“十四五”期间，一汽奔腾将加速完成主流市场产品布局，形成轿车、SUV、MPV产品的全覆盖。2023年至2025年，以每年两款以上的全新车型的推出速度，完成8款传统能源产品和5款新能源产品的布局。

销量目标是，在2023年到30万的台阶，到2025年，达到60万辆，并适时抓机遇，向经营规模百万辆挑战。

品牌架构方面，构建领先的技术品牌、贴心的服务品牌、共融的生态品牌、温情的公益品牌和专属的定制品牌，通过五大子品牌支撑，实现品牌向上。

其中，最为核心的是技术。此次庆典上公布的“三台五悦”，是整个奔腾发展最为内核的点。为了支撑这最内核的点，在慕尼黑成立了前瞻造型中心，长春则是新能源及动力总成开发院,南京是智能网联院,上海是造型工作室和新能源及动力总成开发院。我们拟实施市场化运营，招聘全球精英人才，搭建核心人才队伍，形成“两国四地”研发布局，实现掌握关键核心技术。

如何理解最后窗口期？实事求是讲，奔腾的品牌影响力目前偏弱，这与奔腾整体销量不高有直接关系。过去累计销量才150多万辆。想突破销量瓶颈，须品牌先行。五大子品牌正是为了支撑整个品牌向上。

自主品牌去年平均成交价是10万元，如果不能以更高的价位提供更丰富产品，这个品牌就面临被淘汰。在乘用车市场，除了少数品牌，价格每年都在下降。TOP15车企市场份额占比在最近五年从2016年的68.7%提升到2020年的77.7%，市场集中提升了约10个百分点。而濒临退出品牌的数量从2016年的4个增加到17个，整个行业的淘汰非常快速的推进。

人民网：“悦享新升代”，是否意味着一汽奔腾重新审视了目标客户，对未来用户画像有了新期待？

王胜利：目前，对于多数的自主品牌而言，首购占70%，即买第一台车的人多选择自主品牌。这类群体有几个非常鲜活的特征，比如他们处于事业的起步和快速上升期，多是城市的新居民；非常年轻，比如B70的用户中，35岁以下的车主占65%；思想活跃，愿意尝鲜，热爱生活，且很愿意分享生活。基于过去150多万台销量大数据形成的用户画像，以及行业态势的新变化，我们定义这个群体为新升代。

值得注意的是，从车主的热力图看，最开始用户更多住在城郊，个体户、蓝领居多，而今逐步往市中心转移，白领增多。这个趋势证明奔腾整个品牌正被更多城市主流人群所接受。这既有整个行业的走势，更有奔腾自身的特点。

人民网：五大品牌架构规划主要指哪些，基于什么样的发展逻辑？

王胜利：在核心技术方面，一汽奔腾通过打造“智控平台、智擎动力、智悦平台”三大平台，覆盖全系产品。智控平台即FMA/FME架构，智擎动力为15TD/20TD发动机、7DCT变速箱、多合一电驱系统，智悦平台即对基础架构、座舱系统、网联服务和人机交互垂直整合。

而“五悦IP”，包括纯悦造型、音悦座舱、舒悦座椅、精悦品质、私悦定制，“为用户提供全方位的悦享体验，推动汽车定义从功能型向体验型转变。”

“五悦IP”是支撑技术品牌最关键的点。第一是精悦品质。产品质量是根本。凡是走过弯路的品牌都在质量问题上被绊倒过很多次。我们旨在达到并超越大众合资水平，如动力总成保证无一重大功能问题等。

第二是纯悦造型。采用全新造型设计语言，以“劲、纯、臻”作为设计主题。产品将用纯粹简洁、柔软精准的曲面，沉稳坚实的比例，构成奔腾产品的隐性特征。

第三是音悦座舱。从声学体验、NVH（噪声、振动与声振粗糙度的英文缩写）、功能服务三方面打造殿堂级音乐体验。

第四是舒悦座椅。基于用户使用场景出发，从入座、布局、功能三方面打造不一样的舒悦座椅。

第五是私悦定制。奔腾从三个方面为用户提供立体、全方位、多元化产品定制服务，满足用户个性化、差异化需求。三种模式是在线定制、工厂下线改装和售后改装。在国外成熟的市场，30%-40%的销量都采用在线定制模式。定制化，将成为奔腾掘金用户价值的新增长极。

人民网：结合乡村振兴等战略，一汽奔腾有何具体动作？

王胜利：今年会铺设300家现有4S店的直营店，让渗透得更深，到更低的城市进一步下沉。我们沉下去，对拉动当地就业是大有好处的。目前，产品上，奔腾T33的定价在6至7万元，目标群体即为县乡级。政策上，吉林省今年出台了汽车消费的扶持政策。奔腾在此基础上，给农村户口车主，额外提供指导价5个点的优惠。这个优惠政策从去年四季度开始，预计要延续到今年年底，不过相关优惠政策目前只局限于吉林省。

人民网：一汽奔腾如何开启高质量发展新征程？

王胜利：一是要把关键技术掌握在自己手里。关键的核心技术，我们将依托一汽集团的研发资源。这是我们实现高质量发展最关键的点，也是我们比较大的优势。

二是围绕用户端，打造全新服务体系。现在，用户平均换车时间大概是7年，服务也不再是传统意义上的修车、定期保养，而是全场景体系。通过打造“六大权益货架”，将由用户“看选买用卖”的一站式汽车服务，延长至衣、食、住、行、游、购、娱乐等全方位生活服务，真正实现“人-车-生活”全场景覆盖。

“六大权益货架”。受访者供图。

为此，一汽奔腾将加快渠道由4S向NS转型，围绕客户体验要求，为客户打造赏车、购车、用车、换车一站式的极致体验。此外，积极探索与新兴电动车企合资合作，整合销售渠道和客户基盘。通过自建、联盟、合作三大方式，逐步形成重点城市4S店全覆盖、城城有CP、县镇有网络的立体营销渠道布局。

全场景服务好用户，包括“518服务权益”，以解决用户后顾之忧。具体包括5项挚心承诺：30日免费退换，四季延时服务，全程快速救援，45min保养以及纯正备件供应等五项内容；1项安心保障：整车终身质保+五年免费机油；8项动心权益：免费易损更换、免费添加油液、特殊日免工时费、免费基础流量、免费回厂洗车、免费事故拖车、免费检测焕新、免费轮胎质保。

好的产品，好的服务一定得跟上。“518服务权益”应是行业最领先的，我们也付出了很大的代价，绝对实实在在。最关键的是切合用户真正的痛点，比如30日免费退换，远远高于《三包法》的要求。

第三，服务服从于碳达峰、碳中和的国家战略。作为制造企业，关联着上下游大量企业，我们要坚定推进电动化的路线，更好满足客户需求，也服务服从于碳达峰、碳中和的国家战略。

(责编：赵超、吕骞)