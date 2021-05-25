人民网北京5月25日电 （记者毕磊）绿色发展，节能先行。在世界范围内绿色低碳发展的大背景下，节能降耗、提升网络能效是移动通信行业可持续发展的必经之路。为更好地促进绿色5G产业发展，中国通信标准化协会、中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、中国大唐集团有限公司、华为、中兴、东南大学、北邮等十余家企业、机构共同发布《绿色5G倡议书》。

中国通信标准化协会秘书长闻库表示，中国通信标准化协会一直高度关注5G绿色节能等5G发展过程中的难点和热点问题，希望大家通过本次峰会可以加强对话、凝聚共识、形成机制、推动创新，共同努力打造5G绿色发展之路。

中国移动副总经理高同庆指出，绿色低碳已经成为人类社会可持续发展的重中之重。实现双碳目标也意味着经济增长范式的深刻变革，倒逼各行各业以更快速度、更优路径实现产业的转型升级和高质量发展。我国已初步建成全球最大规模的5G独立组网网络，中国移动高度重视5G节能降耗，自2019年5G商用以来，联合产业界已在基站高能效材料、新器件、新结构、智能节电平台等方面开展了大量卓有成效的工作，2020年底基站功耗较2019年降低近四分之一，节能效果显著。5G作为新基建之“首”，将与AICDE、区块链等信息技术融合创新，赋能千行百业低碳发展，支撑经济社会数智化转型。

据记者了解，倡议书从全球低碳化需求的角度出发，对5G发展现状和业界进展进行了全面阐述，指出绿色5G涉及行业多、领域广、跨度大，需产、学、研、用各界携手、形成合力，为此提出四点倡议：

第一，加快5G与传统高能耗行业的深度融合。加快5G等通信技术与传统行业的应用融合，助力钢铁、化工、冶炼等高能耗行业在产品开发、技术升级和数字转型等方面发挥其应有作用，为各行业提质增效、节能降耗、低碳环保和高效低碳作出贡献。

第二，加强5G产业链上下游的积极融创。运营商发挥市场牵引作用，建立起设备、器件、材料、能源等上下行企业的信息融通、联合创新机制，形成畅通高效的合作链，联合创新节能降耗产品，持续降低5G能耗。

第三，加大企业与高校在基础研究和关键技术方面的融智攻关。企业联合高校等科研机构加大新能源、新材料、新器件等方面的基础研究，实现关键技术突破，为绿色5G奠定坚实技术基础。

第四，构建研究、标准、产品、应用一体化合作平台，通信行业、垂直行业、高校等所属科研机构，在政府部门的指导下，构建协同合作平台，开展绿色5G全方位研究。

(责编：赵超、吕骞)