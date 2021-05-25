人民网北京5月25日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，5月24日14时，长江委启动长江流域水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。

长江委水旱灾害防御局局长胡向阳对记者表示，据水文监测，24日长江流域共7站超警戒水位，超警站点主要分布在鄱阳湖水系的信江、修河、昌江、乐安河等主要支流，其中修河控制站虬津站、乐安河控制站虎山站水位分别为20.68米、27.96米，分别超警0.16米、1.96米。按照《长江流域水旱灾害防御预案（试行）》有关规定，长江委决定自5月24日14时启动长江流域水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。

“当前，长江中下游干流主要控制站水位较历史同期偏高约2.3米至4.1米，比2020年同期高4.6米至7.0米。”胡向阳介绍道，其中，七里山站、湖口站、汉口站当前水位位列5月份最高水位历史序列第2位，均仅低于2002年。

据气象水文预报，未来一周长江中下游干流及以南地区还将有强降雨过程，降雨强度以大雨为主、局地可能出现暴雨。长江中下游干流及两湖水位将进一步抬升，其中鄱阳湖星子站水位可能超警。

针对长江流域的汛情，水利部相关负责人指出，要重点关注近期降雨带来的江河水位上涨，以及局地强降雨可能引发的山洪灾害和中小河流洪水，及时发布预警信息，提醒有关地区和部门做好防范和应对。科学调度洞庭湖、鄱阳湖水系相关骨干水库，有效拦洪削峰错峰，减轻下游防洪压力。指导地方落实水库、堤防、涵闸、泵站、在建水利工程等的巡查防守措施，发现险情及时处置。做好流域防洪调度推演和防洪应急抢险演练，提高调度方案预案的针对性、有效性和应急处置能力。

对此，胡向阳表示，长江委将做好24小时值班值守和信息报送，强化监测预报预警，强化水工程科学调度，强化堤防水库巡查防守，着力做好中小河流洪水和山洪灾害防御，确保水库安全度汛，全力保障人民生命财产安全。

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