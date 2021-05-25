为落实全国妇联、科技部等七部委联合制定的《关于实施科技创新巾帼行动的意见》，进一步提升女企业家竞争新优势，5月18日至21日，由全国妇联、科技部、中国建设银行共同主办的科技创新领域女企业家专题培训班在江苏常州举办。来自全国各省区市的近百名科创领域女企业家代表参加了此次培训。

培训期间，《中国高新科技》期刊社社长兼总编辑姚昆仑、飞依诺科技有限公司联合创始人田园等资深专家围绕“我国科技规划及政策解读”“创业企业从0到1、从1到100的科技创新路径”“数字化时代的思维变革”“宏观经济金融形势分析”进行专题授课。学员纷纷表示此次培训内容丰富，形式多样，具有很强的政策性、针对性和实用性。通过培训增长了知识，开阔了眼界，进一步提高了对企业科技创新能力重要意义的认识和理解。下一步，将积极响应七部委《关于实施科技创新巾帼行动的意见》，进一步增强企业科技创新发展的紧迫感和责任感，不断提升企业的科技创新意识和能力，让科技创新成为企业提质增效的加速引擎，以科创企业的新气象展现当代女企业家的新担当、新作为。

今后，全国妇联将依托建行的“创业者港湾”，为科技创新型女企业家提供“金融+孵化+产业+辅导”等一站式综合服务，为企业创新发展赋能助力。

(责编：李源、董童)