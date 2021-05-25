近日，由中国演出行业协会主办、中国演出行业协会网络表演（直播）分会与今日网红联合承办的2021中国网络表演（直播与短视频）行业年度峰会在上海开幕。

花椒直播市场总监蔡宏杰。受访者供图

花椒直播市场总监蔡宏杰作为行业代表受邀参加，针对短视频赋能、直播助力乡村振兴等话题作了题为“聚‘椒’马塔，情暖童心“的主题分享，分别从直播+公益、直播+助农、直播+扶贫、直播+旅游等方面展示了该公司近年来用直播赋能社会，从脱贫攻坚到乡村振兴这一过程中的成果与经验，并探讨了直播行业发展中的新现象、新动向。

据蔡宏杰介绍，2018年，花椒直播发起“青禾计划”，与陕西省榆林市子洲县牵线结成“一帮一”对口帮扶，为子洲县马塔留守儿童学校408名学生送去生活必需品和学习品。今年，花椒直播再次邀请平台热门主播为马塔小学留守学生组织了一场“情暖童心”生日会，同大家一起度过愉快时光。

在“直播+助农“方面，她表示，该公司利用平台优势，通过数据整合、技术创新，借助直播强大的传播力帮助农民拓展销售渠道，开启农村创业创收新渠道。如今，网络直播赋能传统产业，带动经济增长，激发消费活力，推动扩内需、促消费已成不争的事实。尤其在疫情影响下，直播助力抗疫复苏，带动地方脱贫致富，为乡村振兴提供了新动能、新载体。此外，该公司还建立振兴乡村直播小站。通过小站直播一方面为当地旅游、文化、农产品产业带来曝光度与销售渠道，另一方面做直播培训，为当地带来更具持续发展价值的“直播思维”，为提高百姓收入、打赢脱贫攻坚战提供了有力支撑。

蔡宏杰表示，目前，花房集团直播赋能乡村振兴成果已日益显现。2020年，全年推出直播6293场，公益行动、联合公益项目、扶贫专题直播323次，累计直播时长55764小时，覆盖受众5374万，援建“花椒平台乡村振兴直播小站”25个，举办17场扶贫直播、在线观看人数达198万，直播内容覆盖精准扶贫、传统文化、文旅资源宣传各方面。未来，花房集团将继续在直播小站上发力，搭建直播、培训、营销一条龙的专业服务体系，为更多的乡村主播定制个性化辅导课程，助力乡村主播为乡村、农产品代言，发挥乡村振兴发展联结器作用。

(责编：董童、李源)