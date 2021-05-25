原标题：餐余垃圾变废为宝，推动绿色低碳循环发展

近日，广东海纳百川环保科技有限公司广西分公司“餐余垃圾资源化制高效有机水溶肥生产线示范项目落成暨揭牌仪式”在百色市田阳区举行，田阳区人大副主任周丽梅和海纳百川公司董事长郑继友共同为项目的落成揭幕。

田阳区人大副主任周丽梅在揭牌仪式上发言。受访者供图

揭牌仪式后，田阳区及相关部门领导、专家学者及与会嘉宾参观了“餐余垃圾资源化制高效有机水溶肥生产线”。在详细询问了项目试运营的情况及日处理餐厨垃圾的能力、生产有机水溶肥的产量后，周丽梅表示，对未来田阳处理餐余垃圾充满信心，对海纳百川广西分公司变废为宝、推动绿色低碳循环发展、促进地方经济方面予以肯定和期望。

广东海纳百川环保有限公司董事长郑继友在揭牌仪式上致词。受访者供图

田阳区人大副主任周丽梅、广东海纳百川科技有限公司董事长郑继友为项目的落成揭幕。受访者供图

随后，“餐余垃圾资源化制高效有机水溶肥项目专家咨询会”举行。与会嘉宾围绕生态文明建设、乡村振兴等宏观问题及有机水溶肥的研发、迭代、推广等具体举措进行了探讨。

郑继友提到，该项目能够在百色田阳顺利实施并迅速落地，得到了田阳区党委、区人民政府的大力支持，田阳各主管部门在人员配合、程序审批等方面删繁就简，积极引导、配合，为项目的落地提供了前期保障。有机水溶肥项目在田阳投产后，将在厨余垃圾及废物利用方面先行一步，变废为宝，既节约了资源又保护了环境。

(责编：董童、李源)