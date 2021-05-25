日前，青海省玛多发生7.4级地震后，工商银行密切关注受灾群众的生活，第一时间成立抗震救灾金融服务领导机构，全力做好抗震救灾工作。

据了解，地震发生当天，工商银行主动对接青海省交通控股集团有限公司，了解抗震救灾期间的金融服务需求，本着急事急办、特事特办，优化审批流程、争取最快时间的原则，高效完成10亿元抗震救灾专项贷款审批，并率先为青海省交通控股集团有限公司发放道路桥梁维修专项贷款5000万元，为抢修公路桥梁提供了资金保障，也为尽快实现玛多县境内道路畅通、开展抗震救灾争取了宝贵时间。

玛多县玛查理镇江多村是工商银行青海省分行定点帮扶村，工商银行第一时间与驻村工作队取得联系，要求驻村工作队配合当地政府全力以赴开展抗震救灾工作。地震使当地牧民群众的房屋、牛羊畜棚均有受损，受灾群众在临时安置点面临寒冷受冻、急需抗寒御寒物资。工商银行通过多方渠道，采购急需的棉被560床、棉大衣100件、取暖用煤33吨，并于5月24日上午抽调人员和车辆集中调装救援物资，紧急送往玛多县抗震救灾的第一现场。

此外，不仅工商银行辖内各机构立即启动了突发事件应急预案，各营业网点也开通了抗震救灾绿色通道，受理社会各界救灾捐助资金划转。

(责编：董童、李源)