原标题：践行数字化转型 打造线上线下融合体验 光大银行推出手机银行私人银行专版

5月20日，光大银行面向高净值客户正式推出“手机银行私人银行专版”。据了解，在安装最新版本的光大银行手机银行客户端后，光大私行客户登录手机银行则直接进入私行专属版面。在覆盖手机银行原有所有功能的基础上，私行专版集成了多项针对高净值客户需求的专属功能和服务。

自2020年5月光大银行成立私人银行部以来，该行聚焦高净值客户经营和价值挖掘，交出了优异的成绩单。到2020年底，光大银行私行客户数和管理资产实现了三年倍增的目标。但同时光大银行也深刻认识到，数字化技术正在深度重塑私人银行行业的格局和生态。光大银行作为私人银行领域的“追赶者”，必须践行“敏捷、科技、生态”的战略转型要求，以客户体验为中心，建设智能化、专属化、一体化、生态化、敏捷化和合规化“六位一体”的数字私人银行。

2021年4月，在年度业绩发布会上，光大银行董事长李晓鹏向投资者介绍，未来光大银行要强化战略导向和创新驱动，突出财富管理科技金融特色，实现财富管理特色新跨越，“通过高水平、智能化财富管理，让老百姓的钱包鼓起来，让客户的认可度高起来，让光大银行的品牌亮起来。”而手机银行私人银行专版，正是集中展示光大银行科技赋能优势，打响光大私行数字化品牌的重要举措。

经过近一年的筹备和开发，此次推出的手机银行私人银行专版，改变了传统银行APP作为移动客户端的单一定位，通过人机协作、相互赋能，打造出“手机银行私行专版+远程视频投顾+私行中心”的线上、线下融合服务新模式。创新功能包括：专属定制化页面、千人千面的产品货架、专业团队1对1服务、在线资产配置及线下私行/贵宾中心推介。

据该银行相关人士介绍，通过加载以上多项创新性的功能与服务，光大银行手机银行私行专版为客户打造了“线上+线下”的融合体验。下阶段，该银行将持续进行私行专版的功能优化，通过客户旅程再造，实现私行服务在各个渠道之间的无缝对接和全旅程陪伴，提升交互式、沉浸式体验，践行“从流量到用户，从用户到客户，从客户到朋友”的客群经营理念。

(责编：董童、李源)