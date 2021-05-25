5月24日晚8点，天猫618预售已开抢。菜鸟供应链宣布，“预售极速达”服务今年覆盖全国300个城市。同时，中大件预售商品也首次被覆盖，“晚上下单，早上收货”成为菜鸟供应链服务全品类的可选服务。

据菜鸟相关人士介绍，“预售极速达”服务已多次承载大促第一波订单高峰。618预售开启后，菜鸟供应链会将预售商品提前下沉到离消费者最近的快递网点和站点。消费者付尾款后，批量包裹可实现分钟级配送，95%以上包裹可实现当日达和次日达，消费者可如日常一样收快递，不必担心大促期间被延迟满足。贴心的是，今年针对新疆、宁夏、甘肃等西部地区的预售订单，菜鸟供应链也制定了商品预包、优先发货的解决方案，配送时效得以有效提升，满足了更多消费者的快速收货需求。

此外，菜鸟“预售极速达”5月开始联合天猫小黑盒提供各类新品发售的快速送达服务，成为新品售卖的“首席快递官”，新品提前下沉到城市网点和社区站点，消费者抢购后尝鲜时间大大提前。618期间，菜鸟“预售极速达”也将结合新品首发继续为消费者提供极速配送服务。

每逢618，依托稳定的供应链和末端网络支持，菜鸟坚持为消费者提供高时效、高体验的物流服务。以天猫超市为例，今年618菜鸟直送联合天猫超市，除保持一贯的全国范围内送货上门服务，更利用仓配协同一体化的优势，在发货时效、全链路准点率上全面保障，给予消费者又快又好的服务体验；在广大乡村，菜鸟乡村围绕农产品进城“最先一公里”和消费品进村“最后一公里”，搭建了乡村共同配送体系，618期间将有5000个新建村站提供稳定服务。

(责编：董童、李源)