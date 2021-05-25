原标题：南京银行北京分行走进昌平职业学校开展货币知识专题宣传活动

近日，南京银行北京分行组建宣传小组前往昌平区职业学校，深入校园开展反假货币及整治拒收现金专题宣传活动，向在校师生普及货币知识，获得师生热烈欢迎。

南京银行北京分行宣传人员根据宣传群体以学生为主的特点，精心准备宣传材料，向学生分发新版人民币实物及宣传折页，通过讲座和现场体验结合的形式，手把手讲解第五套人民币、2019年新版人民币、2020年新版5元人民币防伪特征和“一转、二摸、三透光”的识别假币技巧。通过有奖现场提问的方式了解在场师生反假知识的掌握情况，同学们踊跃参与，现场气氛热烈。

PPT、折页及手把手讲解防伪知识点

利用鉴别灯具演示人民币防伪点

师生结合实物比对，问答环节踊跃发言

同时，宣传人员还向在场师生宣导拒收现金是违法行为，抵制拒收现金的目的与意义，以及如果遇到拒收现金行为应该如何处理等内容；并针对流通人民币整洁度开展问卷调查，介绍不宜流通人民币标准，提示如遇残损币可前往就近银行网点兑换，使爱护人民币及抵制拒收现金行为的理念深入师生心中。

活动结束后，宣传人员还走访周边商户，对周边商户进行抵制拒收现金违法行为的宣导，商户们纷纷表示理解并将积极支持做好现金收付工作。

本次货币知识进校园宣传活动灵活运用了多种宣传方式，寓教于乐，在良好的互动中，促进了大家对货币知识的掌握，提升了本次宣传活动效果。今后，南京银行北京分行还将继续践行“金融为民”的理念，做好各类宣传服务活动，促进现金服务各项举措有效落实。

(责编：李源、董童)