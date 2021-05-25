人民网北京5月25日电 （孙阳）全链条发展汽车流通、促进汽车消费，满足人民群众汽车消费需求，是当前商务领域促进汽车消费的重点工作。近年来，我国大力推进取消二手车限迁政策，异地二手车交易需求不断释放、规模不断扩大。2020年，我国二手车跨省交易量近400万辆，占二手车总交易量的27.5%，比2015年提升8.3个百分点。

长期以来，我国车辆异地交易手续繁琐，必须先在车辆转出地办理发票开具、车辆交验和机动车实物档案提取，再到转入地办理相关转入手续，造成两头往返奔跑，耗时耗力耗成本，是企业和群众最期盼解决的实际问题之一。

据了解，商务部消费促进司将便利二手车交易作为党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的重要内容，会同相关部门深入一线调研，多次召开地方、协会和企业座谈会，广泛听取群众意见建议，摸清堵点难点问题，充分利用信息化技术手段，提出精准有效政策措施，促进减环节、减材料、减时限，全力以赴推进，取得积极成效。

4月7日，商务部会同公安部、税务总局联合出台《关于推进二手车交易登记跨省通办 便利二手车异地交易的通知》（以下简称《通知》），出台推行二手车异地交易、便利二手车转移登记、规范二手车交易行为等便企利民的三方面举措，自2021年6月1日起，在部分城市试点推行，到2022年上半年，在全国全面推行。

同时，《通知》明确异地交易和发票开具要求，实现“马上办”“就地办”；明确对交易车辆实行档案资料电子化网上传递，减少群众携带、保管、转交档案的种种不便；明确二手车买方在转入地直接办理车辆查验、登记，无需再返回登记地验车、办理转出，减少两地往返。这些措施基本实现在转入地“一站式”办理二手车交易发票开具、转移登记等手续，大幅简化了二手车交易登记程序，有力解决了二手车异地交易时间长、环节多、成本高等诸多问题。

商务部相关负责人介绍说，下一步将对照“办实事”项目清单，一件一件抓落实，一事一事见成效，用看得见的成效回应人民群众所思所盼，推动稳市场、促消费工作再上新台阶。

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