原标题：编程猫联袂数所知名高校，开启校企合作新征程

近日，教育部高教司2020年第二批编程猫产学合作协同育人项目签约仪式暨开题研讨会在深圳点猫科技有限公司深圳总部举行。

教育部高等教育司2020年第二批产学合作协同育人项目申报以来，编程猫（全称为深圳点猫科技有限公司）作为互联网高科技教育企业，全面贯彻落实《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36号）文件精神，以企业资源支持高校专业综合改革和创新创业教育，以产业和技术发展的最新需求推动高校人才培养改革。编程猫举办这次协同育人项目签约仪式暨开题研讨会，目的是推动实现校企产学合作更高质量地发展，促进培养目标、师资队伍、资源配置、管理服务的多方协同，满足支撑引领经济社会发展的高信息化素养有力人才和技能需求，确保新项目开好局、起好步，共同助力校企合作不断前进。

出席签约仪式及开题研讨会的还有各高校产学协同育人项目组成员代表和深圳大学学生代表。

同时，开题研讨会分会场参与人员由编程猫多个相关业务部门和高校老师们分组进行面对面深入研讨，促进校企学术交流，打造编程猫高校智囊团。

关于教育部高教司2020年第二批编程猫产学合作协同育人项目，经过编程猫专家组针对项目与申报指南的匹配情况、项目意义、方案可行性、项目基础、预期成果及示范性等方面的评估，在教育部的指导下，秉承严格、严谨、公平、公正的评审原则遴选出11项予以支持：3个实践条件和实践基地建设项目、4个师资培训项目、2个教改项目和2个示范课程建设项目，取得与11所高校达成友好合作关系的积极成效。通过开启此次项目签约仪式暨开题研讨会环节，形成项目新发展格局，实现校企双方开展多元化合作。

编程猫CEO李天驰表示，让孩子享受创造力的乐趣、给学生带来更好的教育，必然离不开学术的支撑和引领；中国在人工智能和少儿编程教育真正意义上的发展，依托着高校研究机构和中小学的教学实践。同时对少儿编程产业来说，将资本有效转化到帮助学生，让编程教育回归校园，让整个研究重心回归学生身上，需要校企携手完成，进而促进师资队伍的建设、管理服务多方面的协同和课程体系的改革，给教学实践带来力量。他相信，青少年在信息教育时代，协同多方力量的正确引导，融入高校力量参与到产品共建，致力打造好的教育产品给孩子作为引导和教育，国家将迎来一批有创造力的青年。

辽宁师范大学刘丹代表2018年第二批编程猫协同育人项目合作高校出席发言。她在从开展师范生编程能力训练、开展中小学编程技术推广、参与标准制定及活动宣传、积极参加专业竞赛、项目成效等五方面展开介绍时说，自辽宁师范大学与编程猫企业合作以来，双方按照协议完成了项目建设，并在教学改革和学生团队学习等方面取得项目成效。

随后，2020年第二批协同育人项目的11位合作高校老师代表同编程猫创始人李天驰、编程猫首席科学家秦曾昌携手点亮签约仪式启动球，在大家的共同见证下教育部高教司2020年第二批编程猫产学合作协同育人项目步入新阶段。

(责编：李源、董童)