人民网北京5月25日电 （记者毕磊）“工业互联网不是从数字大脑做起，也不是从平台做起，更重要的是从底层传感器做起。由于传感器本身比较简单，无法增加大量安全防护功能，且数量较多，易成为攻击的据点。因此，传感器面临较大安全风险，应采取加密措施。”中国工程院院士邬贺铨在近日召开的第五届世界智能大会上表示。

邬贺铨指出，传感器无法承受过高的功耗、过大的延时，所以密钥需简单且有足够强度，但这是比较难的。因此，他提出“一点到多点”乃至“多点到多点”的联合加密方式，简化加密的过程。

邬贺铨表示，工业互联网大量使用边缘计算，在监控生产管理机制有很多边缘计算，边缘计算有各方面的安全因素：边缘网络安全、边缘数据安全、边缘应用安全等，边缘安全是会渗透到中心云的，是要影响到整个系统的。也是因为增加了边缘计算，使得整个工业互联网的安全边界延伸到了底层，增加了安全的风险。

“比如说，互联网跟边缘计算之间是用蓝牙进行协议的，这些协议是没有加密的，边缘计算是没有备份的。边缘计算要接受中心云的控制，但是对中心云下发的数据是没有验证的。另外也有发生伪边缘计算的可能性。所以，边缘计算会带来新的安全风险，有一些安全的实践措施，仍然还是不够的，还要更多地考虑它的安全性。”邬贺铨如是说。

邬贺铨建议，网络安全是要技术创新管理并重，是要产业链上下游共享威胁情报和协同联动，能够完善生态。当然关键是工业互联网要想办法把工厂的企业网络做成一个内网，不跟外网连接，需要外网连接的时候，在两者之间的接口上有更多的安全防护，这样尽量避免安全的影响。

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