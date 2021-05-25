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致敬抗疫“她”力量：“完美守护包”慰问抗疫一线女性工作者

2021年05月25日16:59 | 来源：人民网
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善行百万家 礼赞新时代——‘完美守护包’慰问抗疫一线女性工作者”公益活动在北京举行。活动方供图

人民网北京5月25日电 近日，“善行百万家 礼赞新时代——‘完美守护包’慰问抗疫一线女性工作者”公益活动在北京举行。全国妇联原副主席、书记处书记、中国妇女发展基金会理事长甄砚，完美（中国）有限公司董事长古润金，东城区委副书记、统战部部长汤钦飞，北京侨商会秘书长孙蓓等嘉宾及医护人员代表参加了活动。

中国妇女发展基金会与完美公司负责人向东城区妇联、东直门街道递交了捐赠牌，共捐赠“完美守护包”2000个，并为24位抗疫一线女性工作者代表颁发了“完美守护包”，对她们表达了崇高的敬意和暖心的慰问。同时，北京市鼓楼中医医院的张怡然、东直门街道清水苑社区党委副书记刘鸿艳，作为抗疫代表讲述了身边发生的抗疫故事。

甄砚在发言时说：“我们这一代，参与了改革开放的实践，我们也要用积极的公益行动与人们分享这个新时代的温暖。今天的活动，向抗疫一线女性工作者送去了社会各界的温暖和关爱，具有特别的意义。”

东城区委副书记、统战部部长汤钦飞代表东城区委区政府，向过去一年为全区建设和发展做出突出贡献的女性工作者致敬。

完美公司党委书记、常务副总裁赵建红表示，作为改革开放发展历程的见证者、参与者和受益者，侨企要在更高起点上，展现新作为。当前全球疫情依然严峻，作为大健康产业的一员，完美公司要积极承担起推广健康科普宣传、普及健康生活知识的社会责任。

据悉，此次活动捐赠“完美守护包”共计16840个，已分配发放至北京、湖北、河北、广东等24个省市区，主要用于慰问抗疫一线女性工作者。（实习生 陈诗仪）

(责编：申佳平、吕骞)

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