人民网北京5月25日电 （记者杜燕飞）今日，《中国保险业意外伤害经验发生率表（2021）（征求意见稿）》（以下简称“2021版意外表”）发布。此次2021版意外表由中国精算师协会（以下简称“精算师协会”）、中国保险行业协会（以下简称“保险业协会”）、中国银行保险信息技术管理有限公司（以下简称“中国银保信”）联合编制，以夯实意外险的定价基础，加快建立意外险费率市场化形成机制。

意外险具有低门槛、低保费、高频率、高保额的特点，普通大众均可参与，在提高人民群众风险保障意识、增强社会风险抵御能力等方面具有突出作用。

精算师协会、保险业协会和中国银保信等单位的相关负责人表示,近年来，意外险市场呈现出较多乱象，使得部分保险消费者消费权益受损、消费体验较差，影响了保险行业的社会形象，究其原因，还是在于定价机制扭曲。意外表的编制完善了意外险定价规则，防止定价不合理产品的产生，提高了意外险市场规范化水平，提升消费者满意度。

据介绍，在银保监会指导下，精算师协会、保险业协会与中国银保信组织成立发生率表编制小组、数据小组、职业分类标准研究小组等12个职能小组，历时1年,形成2021版意外表的征求意见稿。

记者了解到，本次意外表编制工作的主要成果包括：一是首次编制了区分应用场景的个人普通意外、少儿学平意外的身故及伤残发生率表或比例表，并区分到性别与年龄，为风险细分及产品创新提供依据。

二是首次编制了分职业等级风险系数参考表，为行业进一步厘清职业风险等级及风险状况奠定了基础。

三是编写《中国保险业意外伤害险风险管理报告》及《国民防范意外风险教育读本》，多维度展开意外伤害风险分析，为行业内外强化意外风险管理、提高意外风险防范意识提供重要参考。

四是形成意外险数据规范及多项行业标准，夯实意外险数据基础，从源头降低行业经营风险，进一步强化行业意外险数据治理及基础设施建设。

“本次意外表编制工作也存在一些不足之处，受部分数据缺乏行业统一规范和标准的局限，编表时残疾比例表仅编制到年龄段；老年段理赔数据量较少，不能满足单独编制老年专属意外表的信度要求；数据颗粒度较粗，不能支持更深层面的分析。”相关负责人说。

谈及意外表编制对意外险市场产生的影响，相关负责人表示，意外险产品定价将更为合理。意外表通过提供发生率参考，引导市场主体基于行业经验，根据自身历史数据、市场情况等因素科学厘定费率，健全价格形成机制，逐步淘汰赔付率低、渠道费用高、定价不合理的产品。

同时，意外险市场发展将更为规范。意外表的编制及相关标准的建立将使意外险产品开发和定价更加规范透明，对于营造规范有序的市场环境有重要推动作用。

此外，意外险产品创新更有依据。意外表及风险管理报告提供了丰富多元的信息参考，不仅区分到应用场景、年龄、性别及职业，还对意外医疗、农村小额意外、借款人意外等产品，以及承保、理赔、死亡率、残疾率等维度进行了更加深入的分析，为意外险产品创新提供了更为详实的数据基础。

下一步，在银保监会的指导下,精算师协会、保险业协会与中国银保信将完成意外表编制工作并择机发布，完成意外险风险管理报告与国民防范意外风险教育读本编写，建立意外险数据标准及意外表动态调整机制,完成商业保险职业分类与风险等级标准制定工作。

(责编：申佳平、吕骞)