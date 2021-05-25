罗知之

近日，“个人征信报告现侮辱字眼”的话题登上了微博热搜。原来，江苏南通市民房女士在查询个人征信时发现，其职业信息“工作单位”一栏中出现了“专业做鸡十年”字样。经查，涉嫌上传不当信息的是晋商消费金融股份有限公司（下称“晋商消费金融”），房女士与该公司之间存在借贷关系。目前，晋商消费金融已经删除了不当信息。面对这种情况，消费者如何维护自身合法权益？征信数据是否真实可靠？

什么是个人征信报告？

个人征信报告是个人征信系统提供的最基础产品，它记录了消费者与银行之间发生的信贷交易的历史信息，只要消费者在银行办理过信用卡、贷款、为他人贷款担保等信贷业务，他在银行登记过的基本信息和账户信息就会通过商业银行的数据报送而进入个人征信系统，从而形成了消费者的征信报告。

如何查询个人征信报告？

目前查询个人征信报告的方式主要有三种：一是到您所在地人民银行分支机构现场查询；二是访问征信中心官方网站(www.pbccrc.org.cn)申请查询；三是通过征信中心授权的商业银行及中国银联APP客户端等网上银行渠道申请查询。

发现征信报告有错误怎么办？

向放贷机构或征信中心（分中心）提出异议并要求更正。

全国各征信分中心及查询点联系方式：http://www.pbccrc.org.cn/zxzx/lxfs/lxfs.shtml

消费者有哪些征信权利？

知情权：消费者有权查询自己的征信报告。

同意权：报送和查询消费者的信息都必须事先得到本人同意。

重建信用记录权：不良信息在征信报告展示一段时间后应当删除，消费者可以重新开始积累好的记录。

异议权：如果消费者认为自己的征信报告有“错误”，可以提出并要求更正。

救济权：如果消费者对异议处理结果不满意，可以进行行政投诉或司法诉讼。

征信报告为什么会出错？

报告中的数据从放贷机构的柜台到征信系统，过程长、环节多，每个环节都可能出错。第一，消费者自己填写信息有误；第二，客户经理录入操作有误；第三，放贷机构数据处理有误；第四，征信中心整合数据有误。

征信中心能修改数据吗？

不能。征信中心的数据由放贷机构直接报送，征信中心匹配整合同一个人来自不同机构的数据。如果发生错误，放贷机构直接修改并重新报送。值得注意的是，征信中心不能自行修改、删除数据。

(责编：申佳平、吕骞)