展开贵安华为云数据中心的俯视图，一个“欧式小镇”样式的建筑群样貌聚集在狭长的绿林中，一座桥梁横跨正在建设中的人工湖，连接数据中心与贵安新区主干道。作为贵安新区重点打造的12个大型数据中心之一，贵安华为云数据中心项目总用地面积1521亩，一期建筑面积约48万平方米，分ABC三个组团及仓储中心进行建设。

这是贵州在发展数字经济之路上浓墨重彩的一笔。

4月26日，根据中国信息通信研究院在第四届数字中国建设峰会上发布的《中国数字经济发展白皮书（2021年）》显示，2020年贵州数字经济增速超过15%，连续六年排名全国第一。

提到贵州，“大数据”俨然成为了贵州最重要的名片之一，一个地处西部的“三不沿”省份，通过大数据实现“后发赶超”。随着贵州数字产业的不断推进、成效的不断显现，数字经济建设“风生水起”，增速已连续六年排名全国第一，一大批全球行业龙头企业扎根贵州，投运及在建重点数据中心23个……贵州用一项项的成就向世人证明了何为“逆袭”。

谋篇布局，华为云助力贵州数字经济发展

从空中俯瞰贵州的喀斯特地貌，层峦叠嶂、深谷逶迤，光伏电板、大风车等电力设备星罗棋布，蔚为壮观。近几年来，贵州新能源产业增长突飞猛进。贵阳自然也凭借能源和气候的优势，一步步地实现从“经济洼地”向“中国数谷”的转变。

2014年，贵州开始瞄准大数据“蓝海”，把大数据上升作为全省战略，这一年，被誉为贵州大数据元年。回首翘盼，贵州大数据从无中生有到落地生根，再到如今风生水起，用实践和行动绘出一幅西部城市抢抓创新发展机遇、奋力实现后发赶超的生动画卷。

凭借得天独厚的地理与气候条件，廉价而稳定的电力资源，以及政府政策的大力支持，贵州吸引了华为等世界级大数据、高科技企业落户贵州。截止到目前，贵州投入运营及在建的重点数据中心已有23个，其中超大型数据中心11个，绿色数据中心数量居全国第二，已成为全球超大型数据中心最集聚的地区之一。此前提到的贵安华为云数据中心则是其中颇具代表性的一个。

数据中心并不是华为与贵州密切合作的唯一模式。2018年贵州华为云软件开发云创新中心在贵州落地，目前该创新中心已累计服务了贵州省中小型企业340家，帮助企业解决了服务器应用部署、服务器安全配置、智能计算、网络安全等150余个技术难题，使得企业在需求变更中获取优势。创新中心不断为贵州软件开发企业提供各类资源，举办多场技术交流沙龙，由华为公司总部派遣的研发领域专家进行分享，为贵州企业提供交流学习的机会和生态合作的平台。

2020年12月底，在“2020年贵州鲲鹏生态伙伴大会”上，贵州省鲲鹏生态创新中心宣布正式成立。贵州鲲鹏创新中心立足于推动鲲鹏产业生态发展，以引导产业共识、扶持适配认证、支持人才培养、树立行业示范项目、孵化区域标准为目标，致力于繁荣贵州省鲲鹏产业生态。

在广电传媒领域，为顺应广电行业的发展，承接内部信息系统及集客业务系统，华为云携手贵广网络进行混合云建设，开发适配一批与鲲鹏底座相适应的行业应用软件，同时结合云上的技术平台，探索公司的数字化转型，打造了全国广电传媒行业第一个HCSO底座云平台。

在智慧教育与人才培养方面，华为和贵州师范大学联合探索学校与行业企业联合培养人才模式，在贵州师范大学设立华为创新人才中心，建立新型实验室，依托贵州“云”数据优势，根据高校专业建设和人才培养的需求，来推动人才培养的转型升级。

依托贵州省完善的大数据生态产业链，华为云的技术能力得到释放。同时，华为云的入驻也加速了贵州乃至我国西南地区的数字化进程。

“数”聚贵州，见证数质时代的思想盛宴

“数字经济未来之父”唐·塔普斯科曾经说过，最有条件利用好“数字经济”的国家无疑是中国。而今，从一张白纸到一幅蓝图、一片发展热土，走上大数据之路的贵州正用实际行动一步一步探索前行，为实现“数字经济”助力中国经济从高速增长转向高质量发展贡献力量。

步入新的发展阶段，贵州也站在了新一轮产业革命发展前沿。面对新的挑战，贵州将如何抢占数字经济建设新机遇？贵州如何持续推动大数据赋能实体产业建设，将大数据先行优势转化为经济优势？

面对这些问题，数据使能和数据治理是关键。对此，华为推出全新升级的数据使能服务DAYU，开放华为自身积累的数据治理方法论和能力，加速释放千行百业企业数据的价值。未来，华为云将围绕贵安数据中心、软件开发云创新中心、云原生2.0、数据治理等，深耕大数据产业，在数字产业化与产业数字化转型方面，与贵州展开更深入更全面的合作，加快贵州产业数字化进程，让数据可知可控可管可用。

数字经济是新兴技术和先进生产力的代表，把握数字经济发展大势，以数字化培育新动能，用新动能推动新发展，已经成为全球的普遍共识，也是华为与贵州的共识。面对新一轮产业变革，华为与贵州要携手并进，抢新机、变新局，加快做大做强数字经济，在大数据产业层面不断提升区位竞争优势，以智变创质变，为贵阳实现数字经济跨越式提升贡献核心力量。

数年的时间里，从谋篇布局到硕果累累，贵州大数据产业整体发展跃上新台阶，也打造出了数博会这一“金字招牌”。从2015年起，贵阳举办的中国国际大数据产业博览会（简称“数博会”），成为业界最具国际性和权威性的平台。今年5月26日~5月28日，2021数博会将如约而至。本次数博会期间，“贵州·进而有为 华为云城市峰会暨贵州数字峰会2021”也将于5月27日在贵阳国际生态会议中心3楼C厅举行，看贵州与华为云将如何携手智变创质变，加速数字经济再上新阶。

(责编：赵超、吕骞)