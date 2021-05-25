场景流变、技术突破、应用实现、产业集聚，当人工智能成为各行各业数字化转型的“加速引擎”后，更多的应用空间和行业想象应运而生。

有观点认为，随着“中国智能制造2025”等国家方略的推进，未来中国的AI创新和AI产业，将借助整体制造业数字化、智能化的东风，在加速技术沿革、应用落地的基础上，完成“行业优化”、“人才培养”、“科普教育”、“产业融合”的时代诉求。基于此，以科技创新与产业赋能为目标应运而生的“华为云杯”2021人工智能应用创新大赛，就是一个通过大赛实践，探索人工智能技术从实验室发明走向产业化生产路径的积极范本。

打造样本 助力人工智能产业跃迁式发展

当前，人工智能技术与传统行业深度融合，被广泛应用于医疗、交通、教育和工业等多个领域，通过帮助企业组织降本增效、优化组织管理、革新产品和服务，人工智能将重塑现代人的生产、生活方式。

从应用落地的层面看，近年来5G、云计算、AI等前沿技术已经逐渐嵌入使用场景，完成现实意义上对于国民生产生活的高效赋能。从工信部发布最新数据可以看出，2021年5G网络覆盖要“城市包围农村”，实现新建基站60万个以上。与此同时，在新基建和市场需求双向加码的背景下，云计算产业不仅在去年一年中得到了飞速的增长，而且未来将在云数据中心建设、泛政府数字化行业(智慧政务、智慧医疗、智慧交通)、大数据、物联网等行业应用上起到关键的“连接器”作用。

而在AI应用领域，机器学习、模式识别、人机交互等核心AI技术的落地步伐将进一步加快，人工智能将从专业应用完全过渡到通用应用，在金融、医疗、智能家居等领域提供专业化的解决方案。接下来，更多的以“技术应用闭环”为核心的“技术为驱动”商业模式，将持续开枝散叶，为产业数字化建设增砖添瓦。

由此可以看出，各行各业对人工智能的应用需求将进入全面爆发期，但现实存在的行业壁垒和技术鸿沟往往导致企业在引入先进技术进行创新时走上弯路。因此，打造一个贯穿人工智能产业上下游的应用创新示范样本，将对推动我国人工智能技术高效落实应用形成积极的影响。

在全国的人工智能产业发展版图中，苏州凭借扎实的工业基础和雄厚的创新实力走在了全国的前列，苏州工业园区发展建设人工智能产业集群的成果尤其突出。据悉，2020年，该园区人工智能产值达462亿元，带动相关产业估值超千亿元，人工智能产业已成为苏州工业园区经济增长的新引擎。在与人工智能深度融合的相关产业中，苏州生物医药产业走在了前列，并已入选国家战略性新兴产业集群。

未来，苏州国家新一代人工智能创新发展试验区建设将以苏州工业园区为核心先导区，聚力发展成为具有国际影响力的人工智能产业聚集区，并以开放创新和人文关怀为特色打造人工智能赋能地市转型的“苏州样本”。

以赛促建 构筑三大场景AI创新生态

在建设苏州人工智能产业高地的征程中，AI应用创新大赛扮演着怎样的角色?据悉，本次AI应用创新大赛力求进一步助推国家新一代人工智能开放创新平台建设，充分发挥人工智能行业领军企业、研究机构的引领示范作用，加强人工智能应用示范，从而面向数智未来打造一个更加开放和完善的AI技术创新生态。

在本次大赛中，智慧医疗、智能制造、智慧城市将成为参赛者们瞄准的焦点领域。聚焦当下民生智慧化的三个着眼点，智慧医疗方面，AI技术能够到达人力无法渗透的组织末端，并且在模拟测试、镜像试验上面降低临床成本，降低风险;智能制造方面，AI技术能够一揽子串联研发-生产-销售等各个环节，实现事前管理，并进行质量跟踪，完成“人”和“技术”要素的共通;智慧城市方面，AI技术能够把数据要素的生产力发挥到极致，并且协助城市管理部门实现多方联动，真正落实城市智慧化管理，普惠民生。

在竞赛形式上，大赛将分为创客赛道和企业赛道两个部分。其中面向创客赛道的生物医药研发领域将是本次大赛的重要看点。据透露，创客赛道面向全社会的个人、高等院校、科研单位、创业团队等开放，华为云将以基础AI开发能力帮助参赛的创客团队实现从零到一的技术辅助。

参赛过程中，团队提交的作品将面向虚拟筛选场景，聚焦生物医药研发的前沿领域，例如指定药物靶标、预测小分子与靶标的结合活性以及活性排序等，这些领域的研究对于小分子靶向抗肿瘤药物的研发具有更加现实的意义。

此外，参考华为近年来“AI+智慧医疗”的种种举措可以看出，无论是AI药物研发，还是“合规+医药AI”在医药企业信息化升级上的支撑，均表明华为AI技术在智慧医疗领域的应用已经不仅仅是单个技术的发明，反而是要力图贯穿医疗、医药从研发到配送全流程，这个过程中裂变出的新式应用场景，或将成为开发者们寻找技术突破点和市场新机遇的乐园。因此，从技术理论到应用落地，本次大赛华为将为这些选手们提供灵感共思与应用模拟的全新舞台。

联合创新 构建企业研发快车道

AI技术如何“照进”企业运营的现实?华为(苏州)人工智能创新中心重大联合创新项目给出了一个参考答案。“从场景问题找边界，从行业智慧找路径，从商业价值补数据”，AI大赛优胜队伍可获得最高价值300万的技术和资源投入，依托华为在人工智能领域的技术研发实力，同时结合企业自身在行业内的经验积累，构建基于人工智能技术的产品或解决方案，提升企业综合竞争力。可以说，联合创新充当相关产业链上的“资源连接器”，让华为和企业共同孵化、研发人工智能创新产品和解决方案，并使之有效落地，完成AI赋能后，企业在同业中将更具优势。

无独有偶，其实早在2020年，随着第一届“华为云杯”人工智能应用创新大赛的圆满落幕，催生出千行百业的AI应用。在这些创新应用在联合创新项目的连结下，为相关企业持续输送着新鲜血液，在惠及于民的同时，为企业的良性运转贡献着自己的力量。

以医疗器械为例，研发脑起搏器的苏州景昱医疗器械有限公司引进出自大赛的华为云AI辅助测评系统，成功实现了起搏器的远程调试功能，该功能通过摄像头获得屏幕上的影像，再经由人工智能对人体微动作进行采集/分析，让诊断过程不再依赖医生的主观判断，而是转为精准量化评估，诊断时间也由40分钟缩短至1分钟，该成果在全球属于首创。

而位于苏州人工智能产业园区的微清医疗器械也受惠于AI大赛创新成果，该公司引进与华为合作的AI辅助眼底诊断系统来进行青光眼的智能诊断，目前，苏州已有近10家医院使用上了这种技术。

技术迭代创新的最终目的是服务于生产力的变革。通过2021年“华为云杯”人工智能应用创新大赛，华为将进一步展示“云+AI”强大的复合实力——在大赛背后，是华为云AI昇腾集群服务、华为云一站式AI开发平台Model Arts在算法、工具、AI模型等创新流程上对开发者们的强大支撑;在大赛前方，是华为云全栈全场景AI能力与开发者们在应用落地环节的激情碰撞。未来，“华为云杯”人工智能应用创新大赛将持续辅助苏州工业园区以及全国的科技创新企业进行产品和服务创新，在人才培养和产业迭代等关键环节，加速人工智能产业和我国千行百业的有机融合。

(责编：赵超、吕骞)