“钢铁是怎样的炼成的?”提到钢铁冶炼,很多人的第一印象可能仍然停留在“高能耗、高污染、安全隐患”等早已成为过去时的关键词。当下,作为国民经济重要支柱的钢铁行业,正走上一条高质量的智能化发展之路。

2021年5月26日-28日,华为将携其钢铁行业数字化解决方案参加第二十届中国(上海)国际冶金工业展览会,其展位位于4.1H4C13,并将于数字化分论坛与各领域专家一同分享、交流钢铁行业数字化转型经验,碰撞思维火花。本次展会将于国家会展中心(上海)举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会暨汉诺威米兰展览(上海)共同主办, 中国国际贸易促进委员会冶金行业分会承办。随着“新基建”大潮的翻涌,以人工智能、5G、云计算、大数据等为代表的新技术已处于迅猛落地的阶段,催生出无数的行业创新场景,数字化、智能化转型升级和高质量发展成为各大行业发展趋势。本次展会也将以“绿色发展 智能制造”为主题,力图贯彻落实国家新发展格局的要求,推动钢铁行业科技创新及绿色发展,加强产业链互动,促进行业高质量协同发展。

在传统行业中,钢铁行业是名副其实的国民经济支柱之一,所谓制造业的“脊梁”、工业的“粮食”。钢铁工业的发展水平,直接对建筑、国防、机械、船舶、汽车、航空航天、家电等行业产生影响,进而决定国家/地区的经济水平和综合实力。在新的发展环境中,绿色制造、智能制造和精益制造,已成为钢铁企业转型升级的主打方略,对数字化、智能化发展提出非常之高的要求。因此,钢铁行业更应积极调整战略决策,大力投入数字化和智能化建设,从而优化生产流程,改善产品质量、提升供应链能力、构建产业链生态,切实将挑战转换为历史性机遇。

作为数字化转型领域的领导者,华为长期深入钢铁行业,致力于携手钢铁智能制造领域的“懂行人”,通过钢铁行业数字化解决方案,为钢铁产业链中不同种类的企业提供数字化转型支持与服务,助力客户实现业务创新、降本增效。

在本届展会上,华为将展出以云为基础的数字平台,展示钢铁行业如何通过5G、大数据、视频、融合通信、AI等技术实现数据采集、分析和管理,进而提升作业效率,增进安全生产,改善作业环境。具体的展出内容如下:

·5G全联接工厂

通用场景:5G AR应用、5G数据采集与预测性维护、5G数据采集终端、钢铁生产网络

特色场景:5G智慧天车、5G智能机器人

·钢铁智能化应用

通用场景:钢铁智慧园区、智能协作

特色场景:智慧转钢、冶金AI质检、钢铁智慧物流、AI废钢判级

·钢铁行业数字平台

数字平台、AI使能平台、数据治理

此外,华为专家还将亮相于5月25-26日在上海龙之梦大酒店举办的数字化分论坛,华为中国政企智能制造业务部解决方案总监张明威将围绕“ICT+生产,加速钢铁行业数字化转型”展开演讲,华为5G产品线钢铁行业总监彭俊将发表关于“5G铸力钢铁智慧化转型”的演说。

(责编：赵超、吕骞)