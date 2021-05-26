本报记者 邱海峰

图为5月23日，在新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇戈壁上的光热工业园区内，中国能建投资公司投资建设的哈密50兆瓦熔盐塔式光热发电站进行调试定日镜工作。哈密光热项目建成后，预计每年可提供1.98亿千瓦时的清洁电力。

李 华摄（人民视觉）

怎样应对大宗商品价格异动？粮油肉蛋菜果奶等重要民生商品价格如何调控？景区内垄断性服务价格怎么监管？……近日，国家发展改革委出台《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》，聚焦当前价格工作面临的突出矛盾和问题，对“十四五”时期价格机制改革重点任务作出部署。国家发改委有关负责人表示，“十四五”时期，将重点围绕助力“碳达峰、碳中和”目标实现，促进资源节约和环境保护，提升公共服务供给质量，更好保障和改善民生，深入推进价格改革，完善价格调控机制，提升价格治理能力。

已为全社会减负超1万亿元

谈及价格机制改革，国家发改委有关负责人5月25日答记者问时介绍，发改委制定了分年度改革计划，细化各项重点改革任务的路线图、时间表。在各方面共同努力下，“十三五”期间价格工作取得突破性进展。

主要由市场决定价格机制基本完善。凡是能由市场形成价格的都交给市场，截至目前，97%以上的商品和服务价格已由市场形成。

科学定价制度体系基本建立。推进政府定价项目清单化，将政府定价范围主要限定在网络型自然垄断环节和重要公用事业、公益性服务领域，建立健全以“准许成本+合理收益”为核心，约束与激励相结合的政府定价机制。

重点领域价格改革取得新突破。完成两轮输配电价改革，燃煤发电上网电价机制改革、天然气门站价格改革等顺利出台，铁路运价机制进一步完善，公用事业和公益性服务价格改革取得积极进展，促进绿色发展的价格机制逐步健全。

降成本超1万亿元。通过降低企业用能、物流成本和收费负担，不断释放改革红利，已累计为全社会减负超过1万亿元。

保供稳价成效显著。重要民生商品价格调控机制不断完善，经受住了新冠肺炎疫情和非洲猪瘟疫情的冲击和考验。

以价格杠杆促节水减排

在总结评估“十三五”期间改革实施情况的基础上，《行动方案》明确了“十四五”时期深化价格机制改革的总体目标，即到2025年，竞争性领域和环节价格主要由市场决定，网络型自然垄断环节科学定价机制全面确立，能源资源价格形成机制进一步完善，重要民生商品价格调控机制更加健全，公共服务价格政策基本完善，适应高质量发展要求的价格政策体系基本建立。

聚焦新目标，一系列新举措配套出台。如在水资源方面，《行动方案》提出建立健全水利工程水价形成机制，科学核定定价成本，合理确定盈利水平，动态调整水利工程供水价格；进一步完善污水处理收费机制，结合污水处理排放标准提高情况，提高收费标准并建立动态调整机制。

根据国家发改委数据，“十三五”以来，国家深入推进农业水价综合改革，促进农业节水，目前累计实施面积已超过4.3亿亩；完善城镇供水价格机制，引导高耗水行业和用水大户节水；健全污水处理收费政策，超过90%的设市城市污水处理费标准已基本覆盖成本并合理盈利。

“我国是一个水资源严重短缺的国家，人均水资源量仅为世界平均水平的四分之一左右。随着我国经济社会发展，水资源的瓶颈制约将日益凸显，同时，我国用水效率不高的问题依然突出，水污染防治压力较大。”上述负责人说，发挥价格杠杆作用促进节水减排，不仅是现实之需，更是长远发展之要。

增强保供稳价工作前瞻性

近年来，民生商品保供稳价受到社会各界广泛关注，“十四五”时期有哪些新举措？《行动方案》提出，健全价格监测预测预警系统，增强保供稳价工作的前瞻性，牢牢把握主动权；加强重要民生商品价格调控，完善突发应急调控机制，健全以储备调控、进出口调节为主的调控手段，丰富和优化政策工具箱；坚持稻谷、小麦最低收购价政策框架不动摇，着力增强政策灵活性和弹性，合理调整最低收购价水平，守住粮食安全底线，筑牢保供稳价基础。

服务价格方面，教育、养老、景区、城市基础设施等公共服务与人民群众生活密切相关。近年来，国家加快完善公共服务价格机制，指导各地建立健全景区门票价格形成机制，推动全国1000多家重点国有景区降低门票价格；聚焦人民群众反映较为集中的水电气暖相关收费问题，制定出台文件，推动清费顺价、提升服务质量。

国家发改委表示，“十四五”时期，国家将指导各地加快推进公共服务价格改革，推动补短板、强弱项，持续提升公共服务供给质量效率，增强人民群众获得感、幸福感。例如，完善学前教育收费政策，规范民办教育收费；健全景区门票价格形成机制，加强景区内垄断性服务价格监管；推行非居民餐厨垃圾计量收费。“下一步，发改委将会同有关部门指导各地抓好《行动方案》落实，确保各项重点任务取得实效。”

(责编：赵欣悦、白宇)