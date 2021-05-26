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第三届“双品网购节”带动全国网络零售额近7000亿元

2021年05月26日05:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京5月25日电 （记者王俊岭）记者25日从商务部了解到，为期15天的第三届“双品网购节”带动全国网络零售额6928亿元，同比增长26.7%，其中实物商品网络零售额5620亿元，同比增长25.9%。第三届“双品网购节”商品和服务的消费者满意度超过98%，取得了良好成效。

　　第三届“双品网购节”主要有以下几方面主要特点：

　　一是消费升级类产品销售保持快速增长。健康、绿色、智能的商品和服务深受消费者青睐，如除菌洗衣机、智能穿戴设备网络零售额同比分别增长117.8%、67.2%。

　　二是“小而美”网络品牌成为消费亮点。“小而美”品牌创立时间普遍较短，经过网络培育，在细分领域快速形成较强竞争力。部分洗地机、电动牙刷、彩妆等“小而美”网络品牌零售额同比增速均超过100%。

　　三是直播带货等新模式热度持续高涨。活动期间，全网直播约71万场次，累计40亿人次观看。“第三届全国双品网购节暨2021北京消费季”启动仪式上，某网红主播首场直播带货量80多万件，成交金额约4400万元人民币。

　　四是个性化定制成为消费新趋势。电商平台充分发挥大数据优势，分析用户画像，精准匹配供给端和消费端，不断满足年轻群体张扬个性、追求时尚的消费需求。活动中，定制家具网络零售额同比增长95.4%。

　　五是“丝路电商”国别爆款广受好评。“丝路电商”伙伴国积极参与本届“双品网购节”，这些国家驻华使节通过视频推介本国特色优质产品，形成国别爆款。其中，有20个“丝路电商”伙伴国商品日均网络零售额比3月增长20.9%，俄罗斯巧克力糖果、哥伦比亚咖啡、巴西鞋等爆款商品日均网络零售额比3月分别增长192.2%、131.6%和85.2%。

　　六是在线服务消费强劲恢复。活动期间，在线餐饮销售额同比增长51.1%，其中线上下单、线下消费的到店餐饮销售额同比增长2倍。各地依托智慧旅游平台，对客流进行精准预测和管理，在线旅游销售额同比增长3.3倍，小团游、亲子游、红色游等高品质出游趋势明显。

　　“本届‘双品网购节’充分发挥新型消费平台作用，汇聚新资源、丰富新供给、扩大新消费，已经发展成为一个有影响、有口碑、有魅力的网上购物节。参加本届‘双品网购节’的企业超过260家，十多万个品牌推出新品，新模式新业态集中亮相，‘丝路电商’伙伴国国别爆款广受欢迎，地方和市场主体参与度大幅提升。”商务部电子商务司相关负责人说。

　　为进一步释放消费潜力，全面推动消费提质升级，商务部会同工业和信息化部、国家市场监管总局、国家邮政局、中国消费者协会，于2021年4月28日至5月12日指导开展了第三届“双品网购节”。

(责编：赵欣悦、白宇)

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