本报记者 龚仕建

作为陕西唯一的大型钢铁企业，陕钢集团近年来向深化改革要效益，迈上高质量发展道路。2020年，陕钢集团产钢1318万吨，总资产达410亿元。“十三五”期间累计实现利润总额68亿元，行业综合竞争力自2018年起连续三年蝉联A级。

2015年，当时陕钢由于大宗原料主要靠进口，运距长费用高、产品结构单一、区域同质化竞争等问题严重影响企业发展。在当年中国钢铁企业综合竞争力排名中，陕钢位居末尾。

“因循守旧会被淘汰，深化改革才能图强。”集团领导班子认识到，要打破困局，唯有从制度上动刀，向改革要效益。

2016年，陕钢集团深化三项制度改革，将管理人员能上能下、薪酬收入能高能低、打破铁饭碗能进能出落到实处。集团实施人才队伍建设工程，先后成立9个专业学会和6个职工技能协会。深化市场化选人用人和薪酬机制改革，推行经理层任期制和契约化管理，大力推行职业经理人制度和中层管理人员竞聘上岗，激发“鲇鱼效应”。

陕钢集团为旗下最大子公司龙钢公司引进职业经理人，走出了先行先试的第一步。引进上岗后，龙钢公司烧结厂副厂长翟玉兵主持推进烧结篦子板改造，率先实行“跳出区域搞管理”，让不同区域主管到两个系统间相互检查，建立工长淘汰机制。2019年前9个月，烧结工序通过强化生产过程管控，实现产能释放、指标提升，加工费较上年同期降低7.09元每吨，实现增效0.52亿元。

“现在‘揭榜挂帅、谁能干就让谁干’的理念早已成为共识，一大批优秀职工脱颖而出，成为公司高质量发展的中坚力量。”陕钢集团党委副书记、工会主席武军强说。

2016年陕钢减亏30多亿元；2017年钢铁产量首破1000万吨，实现利税29.72亿元，一举扭转连续多年亏损的被动局面。2018年，钢产量达1138万吨，实现利税50.35亿元。2020年，陕钢生产运营保持稳中有升，钢产量1318万吨，实现营业收入600亿元，利税15.87亿元。

“‘十四五’期间，集团将依托数字化转型，全面打造‘煤焦电钢化’产业生态圈，建设超1000亿元钢铁制品产业集群。”陕钢集团党委书记、董事长、总经理杨海峰表示。

《 人民日报 》（ 2021年05月26日 07 版）

(责编：白宇、赵欣悦)