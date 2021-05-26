本报记者 付明丽

5月21日至23日，第十二届中国中部投资贸易博览会在山西成功举办。与会嘉宾齐聚太原，共商大计、共谋发展。

在中博会主旨论坛上，与会嘉宾围绕“开放、合作、转型、创新”，为中部崛起谋良策、出实招。与会嘉宾表示，将把握大势大局，抢抓发展机遇，继续加强区域合作，协调联动、优势互补，推动区域协调发展向更高层次和更高水平迈进，共同下好中部地区高质量发展这盘棋，共创中部地区崛起的美好未来，为人民增添更多福祉。

紧抓时代新机遇 共谋高质量发展

山西省委书记楼阳生认为，中部地区高质量发展是国家区域协调发展的重大战略。此次中部博览会，是习近平总书记发表推动中部地区崛起工作重要讲话、中央出台中部地区高质量发展指导意见、我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程以来的第一次中部博览会，意义不同寻常，影响必将深远。当前，中部地区发展迎来了新一轮历史机遇，我们要紧抓构建新发展格局新机，携起手来，共同发力，以全方位开放拓展新空间，以多领域合作推动新突破，以深层次转型加快新跨越，以高水平创新壮大新动能，共谋在新起点上推动中部地区高质量发展迈上新台阶。立足当前，中部地区高质量发展势头正劲；面向未来，中部地区高技术驱动大有可为。

山西省省长林武认为，新时代推动中部地区高质量发展，必须以新发展理念为根本指针。坚持把创新作为第一动力，以创新驱动推进发展方式转变，实现质量变革、效率变革、动力变革是破解发展难题、开创发展新局的根本途径；坚持把协调作为内在要求，运用系统观念促进城乡一体、区域协同、经济社会协调发展；坚持把绿色作为亮丽底色，中部地区肩负经济社会发展全面绿色转型的重任；坚持把开放作为必由之路，在产业、创新、市场、要素、文化、旅游等方面深化合作，努力把中部地区打造成为全球投资热土；坚持把共享作为价值追求，实现共同富裕、致力社会善治。

创新打造新引擎 合作增创新优势

安徽省省长王清宪表示，中部博览会经过六省两轮的举办，合作内容不断丰富和深化，有力推动了中部合作发展走进新时代，其重要标志，就是党中央、国务院今年刚发布的《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》。中部六省要在对外开放上携手搭平台，更加注重用市场的力量推动合作，更加注重与长三角的互动。安徽将进一步加强与中部兄弟省份的合作。

江西省省长易炼红说，党中央、国务院出台了《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》，为我们进一步推动中部地区崛起增强了信心决心，指明了前进方向，注入了强劲动力。我们要以自主创新打造高质量发展新引擎，以开放合作增创高质量发展新优势，以绿色生态展现高质量发展新气象，努力在高质量发展上迈出更大步伐、取得更大突破。

河南省代省长王凯表示，河南将以此次中部博览会为契机，与兄弟省份一道，深入贯彻党中央、国务院《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动现代产业协作共兴、基础设施互联互通、生态环境共保联治、对外开放互利共赢、文化旅游合作交流，全面提升服务国家重大战略的能力。

心怀国之大者 服务中部崛起

湖北省代省长王忠林说，湖北是一本厚重的书，有重商立业的深厚底蕴；是一幅美丽的画，有宜居宜业的生态禀赋；是一面激扬的帆，有创新创业的澎湃动能；是一座通达的桥，有投资兴业的枢纽优势；是一首奋进的歌，有建功成业的英雄豪迈。中部六省市场腹地广阔、发展潜力巨大，中部地区高质量发展正当其时。湖北愿与兄弟省份携手并肩，共同开创中部崛起新局面。

湖南省省长毛伟明认为，当前，中部地区崛起势头正劲，中部地区发展大有可为。湖南将和中部各省一道，立足自身优势，找准发展定位，在抢抓历史机遇中担当重任，在实施“三高四新”战略中加快崛起，在促进区域协调发展中贡献力量，在畅通国内国际双循环中积极作为，聚合新动能，创造新优势，促进中部融合互动、融通互补，携手共创中部地区崛起新局面。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，商务部将一如既往，服务支持中部地区高质量发展，构建现代流通体系，不断激发消费潜力；用好自贸试验区和国家级经开区等开放平台作用，打造内陆地区开放新高地；持续推动中部地区扩大市场开放，使中部地区成为吸引投资的强大磁力场；在技术、资源、能源等方面加强国际合作，带动产业向中部地区集聚发展。

《 人民日报 》（ 2021年05月26日 16 版）

(责编：白宇、赵欣悦)