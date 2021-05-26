本报记者 付明丽 郑洋洋

5月22日，中博会大同、朔州、吕梁、晋中四个分会场活动陆续启动、各展风采。传统能源强市大同如何实现产业转型？朔州陶瓷产业如何做大做强？吕梁以酒为媒何以推动产业融合？晋中农谷的金字招牌如何打响？中博会上都有答案。

数字经济

助力转型发展

第十二届中国中部投资贸易博览会·大同云冈数字碳中和峰会在大同未来能源馆开幕。会上，启动秦淮数据集团150MW本地消纳光伏电站项目，推动可再生能源资源向高附加值算力资源转化；成立大同市大数据智慧服务产教联盟，加快大数据智慧服务行业产业化；签约项目17个，签约金额达399.86亿元。

在数字展厅，智能安全帽、5GVR体验、无人机、光伏发电等新技术新产品让人目不暇接。展会现场的数字农业大棚引人注目，物联网传感器收集土壤养分、光照等信息后，上传至农业数据监控平台，可实时得知大棚内温度、湿度等变化，通过手机实现远程操控。

“数字经济是全球未来的发展方向，我们将携手大同，以数字和零碳为未来经济社会系统性变革的两大核心主题，全面布局数字经济。”“数字化治理是实现城市经济转型、精细管理、优化服务的重要途径，是碳中和监测的一种技术手段。”主题演讲中，行业大咖围绕数字经济发表了精彩演讲。

大同作为能源城市，近年来在调整能源结构、布局数字经济等方面进行积极实践探索，坚持大数据与新能源联动发展，聚焦“六新”突破，全力推进风、光、氢、储能、生物质等绿色能源全产业链布局，大力发展大数据、云计算等战略性新兴产业，着力打造千亿级规模的数字产业集群。聚焦将能源优势转化为比较优势、竞争优势、发展优势，使数字经济成为换道领跑的最强引擎。

打造亮丽陶瓷名片

在应县木塔脚下，第十二届中国中部投资贸易博览会朔州分会场暨应县木塔·朔州第四届陶瓷产品进出口交易会开幕。本届中部博览会朔州分会场共有来自13个国家和地区的近百家企业参会，共达成合作项目32个，总投资446.72亿元，转型项目占比达到了78%。

朔州分会场围绕陶瓷展开系列活动：展中国名瓷、研陶艺新技、观三晋窑火、购朔州瓷品、游朔州八景。展区设置了大师现场制作及公益拍卖专区，邀请陶瓷大师同台表演白瓷彩绘、陶泥塑形等技艺，增加了陶瓷互动体验。

得天独厚的优势推动了朔州市全链条陶瓷产业发展，朔州市目前拥有陶瓷企业108户、陶瓷生产线141条，形成了年产日用瓷38亿件、建筑瓷7200万平方米的生产能力。同时，朔州市还成立了陶瓷职业技术学院，与景德镇陶瓷大学合作，培养专业人才攻破研发难题，提升陶瓷品质。

朔州市委书记熊燕斌表示，当前的朔州正努力打造十大产业集群，加快推动陶瓷产业高质量、高速度发展，力争到2025年全市日用陶瓷产能达40亿件、全链条产值突破100亿元，奋力建设一个现代化的能源绿都、塞上明珠。

呈现给世界的飘香名片

22日，中国·杏花村白酒产业博览会在吕梁开幕，白酒祖庭、中国名酒、中部六省白酒等12个展区，吸引了81家酒类企业、75家中部六省名特优企业、1800余款产品参展，同场竞技、百舸争流，共赴“中国酿造”盛会。

吕梁酒文化源远流长，汾阳杏花村有数千年的酿酒史，酿酒环境得天独厚，酿造工艺古老精湛，成就了汾酒、竹叶青等世界驰名品牌。

“这里正在打造酒文旅融合示范区，让‘得造花香’的品牌更加光彩夺目。”吕梁市委副书记、市长张广勇表示，汾酒是吕梁呈现给世界的飘香名片。吕梁将继续做大酒产业，以汾酒为龙头，带动吕梁中小白酒企业整体“上位”，力争到“十四五”末，全市白酒产值突破500亿元。

“这次展会非常好，规格高、种类全、品质优，为白酒类企业搭建了优质的展示平台，有机会互相交流学习，对我们今后发展有很大的助推作用。”参展商任冬瀚说。

接下来，吕梁市将以杏花古村、汾酒集团、中国汾酒城三大板块建设为突破口，全方位推动酒文旅产业形态融合、业态协同，再现“牧童遥指杏花村”的诗意画卷，打造著名的清香型白酒集聚区和酒文化旅游胜地。

擦亮“山西农谷”招牌

作为本届中部博览会四大分会场之一的晋中分会场在晋中国家农高区（山西农谷）盛大开幕。晋商故里的晋中向来有商贸传统，本次活动共邀请客商469家、562人。其中，来自北京、天津、上海等17个省（市）的客商有416人，涉及现代农业、高端装备制造、新材料、新能源、现代服务业等五大领域。参展企业共计562户，有2000余种大类、5000多种产品亮相晋中分会场。

中心展区集中展现了山西药茶、特优农产品、有机旱作农业等创新发展成果，前来参展的客商们赞不绝口。120个企业、360多种产品打响了晋中国家农高区（山西农谷）招牌。

超级拖拉机等一批现代农业装备向人们展示了科技助力农业的新生产方式。陆续举办的特色扶贫、药茶、特色非遗产品、中华老字号等交易订货会，以及特色产品网红带货直播活动更是丰富多彩。

晋中农业发展水平全省领先，富产小杂粮、山西药茶等“特”“优”农产品，中医药基地、现代物流基地、装备制造基地、新能源汽车、信创等8个新兴产业集群发展势头良好。

同时，晋中举办了“农业科技创新 助力乡村振兴”高峰论坛，邀请孙宝国等中国工程院院士，就农村改革、融合发展、特色农业等开展专题研讨，推动地区之间产业开放合作，促进中部地区产业迈向中高端。

《 人民日报 》（ 2021年05月26日 16 版）

(责编：白宇、赵欣悦)