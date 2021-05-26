本报记者 郑洋洋

5月21日，三晋大地迎接八方来客，第十二届中国中部投资贸易博览会在太原开幕，再次向外界发出了中部崛起的铿锵强音。

参会省份超过全国省份的一半，首次采取线上线下相结合、主会场与4个分会场相结合的“1+N”办会模式，来自15个国家的企业以及省外客商共1012家参会。其中，央企、世界500强及行业领军企业、知名民企等高管400多名，特别是有跨国公司218家，为历届中部博览会数量之最。

文化科技相交融

山西展区内，随处可见的药茶引来不少人品尝。山西正着力打造中国第七大茶系，以连翘、毛建草等为代表的药茶产业蓬勃发展，成为带动当地增收致富的新业态。美食康养展区的小杂粮、面食琳琅满目，分会场中吕梁的白酒、大同的黄花、晋中的农产品、朔州的陶瓷器吸引着投资者的目光……“土特产”成了本届博览会一大吸睛点。

“黄河、长城、太行”是山西旅游的三大品牌。云冈石窟、悬空寺、壶口瀑布、晋祠……文旅展厅里通过触控技术让观众在移步换景中畅游山西。

疫情让人们更重视生命健康，创新产品纷纷发力。一块纱窗可以使得PM2.5的过滤率达到99.5%，口罩重复使用20次不产生异味，这是山西华阳新材料科技集团有限公司带来的新产品。

湖北展区展出的磁控胶囊胃镜移动检查车旁，安翰科技副总裁王乐天介绍，“病人只需吞下一颗小胶囊，不到20分钟即可完成胃镜检查，避免插管检查的痛苦。”

在安徽展区，有许多观众正在围观参展商演示一台家用智能洗地机。大汉机器人集团有限公司工作人员孙勇介绍，该产品实现了吸尘、拖地、清洁、消毒功能自动化、一体化，把创新科技应用到了生活中。

此外，江西展馆的无人直升机可设定路线，应用于森林防火、农林喷洒等领域；湖南展馆展示了不用电的空调，通过内部水热循环系统，直接水循环制冷或加热。这些产品不仅技术高端，更是与我们生活息息相关，引发了参观者的强烈兴趣。

合作助力新发展

短短3天，活动精彩纷呈。加强合作，携手共进。主旨论坛上，“合作”与“发展”成为许多与会嘉宾的演讲主题词。

“中博会在国内外企业中享有盛誉，不仅为中部地区和全国的经济发展作出了巨大贡献，还为国内外企业界建起互利互惠、长期有效合作的重要平台。”上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫表示。

英国国际贸易部国务大臣格林汉姆·斯图尔特表示，本届中部博览会“开放、合作、转型、创新”的主题，与英国的目标完美契合。中国中部地区充满活力、经济繁荣对促进双边贸易关系具有重要意义。

鲁道夫沙尔平战略咨询交流股份公司董事长鲁道夫·沙尔平说，中国中部6个省拥有庞大的经济力量和创新力量。世界因合作变得更美好，我们有机会一起解决共同面临的重大挑战。

戴尔科技集团全球副总裁周兵认为，围绕数字经济进行的产业转型和升级是中部地区崛起的关键。

创新驱动促转型

对东道主山西省而言，转型之路就是高质量发展之路。山西围绕“四为四高两同步”总体思路，聚焦新基建、新技术、新材料、新装备、新产业、新业态持续发力。

不仅是山西，近年来中部各省都大力推进供给侧结构性改革。湖北省集成电路、智能制造等战略性新兴产业快速成长。安徽省量子通信、动态存储芯片等原创成果竞相涌现。河南省科技型中小企业突破1万家。山西省高新技术企业数量5年增长了3.5倍。湖南省的工程机械、先进轨道交通，以及江西省的航空新材料等产业成为当地发展的名片。

把智慧城市大脑浓缩于一块小芯片，装在路灯上，可以同时实现照明、监控、人脸识别、环境监测等功能。5G氢燃料拖拉机、只有报纸1/4厚度的柔性屏幕、无人微公交……各省展示的高新产品令人目不暇接。据统计，六省高技术制造业或高新技术产业增加值全部实现20%以上增长，发展潜力巨大，以创新引领高质量发展成为中部地区共识。

在转型综改示范区和国资国企改革成果区，更是集中展示了山西转型发展成就。中国宝武太钢的手撕钢、笔尖钢，太重集团的动车标准轮轴，展现了经济发展的山西贡献；山西清洁能源研究院研发的二氧化碳捕获和转化系统，可以将捕捉到的二氧化碳转化成可制造锂电池的新材料，使得锂电池的电流密度更大、寿命更长。

“山西高质量转型发展是中部地区高质量发展的一个缩影。当前中部地区发展迎来了新一轮历史机遇，我们要携起手来共同发力、共谋在新起点上迈上新台阶。”山西省委书记楼阳生说。

《 人民日报 》（ 2021年05月26日 16 版）

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