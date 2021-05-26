本报记者 王 珂

剑门山下，田连阡陌，村落屋舍分布其间，鸳鸯戏水小剑湖上。近日，由华侨城集团打造的乡村振兴“秦巴山区样板”——双旗美村正式开园。这个位于四川广元市剑阁县剑门关小剑山崖壁下的小山村，以全新面貌迎来一拨又一拨的游客。

海南三亚中廖村、云南昆明呈贡乌龙古渔村、四川成都黄龙溪村……“五一”小长假期间，不少特色乡村游人如织，全国乡村旅游红红火火。据测算，一季度，全国乡村旅游接待总人次为9.84亿，比2019年一季度增长5.2%；全国乡村旅游总收入3898亿元，比2019年一季度增长2.1%。全国乡村旅游全面恢复，保持良好发展势头，为丰富乡村经济业态、挖掘县乡消费潜力作出积极贡献。

村子美了，旅游火了，村民的日子更甜了。“村里搭上旅游的‘快车’，村民日子更有奔头。”双旗美村项目所在的双旗村党支部书记卫建说。双旗美村项目建设期间，累计帮助约500人实现“家门口”就业，带来直接收益约500万元，周边新增民宿、农家乐等约5家，项目运营后直接定向向村民提供了50余个岗位，包括花农、物业人员、农特产品销售员等。

围绕文旅助力乡村振兴，很多企业开展积极探索。中青旅党委书记、董事长康国明表示，中青旅主要着力于产业振兴、人才振兴、文化振兴等方面。围绕产业振兴，将大力发展“中央厨房+订单农业+优质团餐”完整业态，支持县域发展动能进一步提升。围绕人才振兴，充分借助对口帮扶机制，系统实施研学旅行。围绕文化振兴，将利用好乡村优质的农副产品、有价值的文创产品等消费场景，借助互联网手段，向都市、国外及更大范围客群进行精准营销，架起都市和乡村的有效桥梁和纽带。

为进一步丰富乡村旅游产品供给，文化和旅游部近日联合国家发展改革委推出“体验脱贫成就·助力乡村振兴”乡村旅游学习体验线路300条。文化和旅游部相关负责人介绍，下一步，将继续扩大乡村旅游优质产品供给，进一步激发乡村旅游发展活力，更好助力乡村振兴。

《 人民日报 》（ 2021年05月26日 19 版）

(责编：白宇、赵欣悦)