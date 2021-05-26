原标题：时速1000公里磁悬浮高速飞车试验线开建

5月24日上午，山西省重点工程项目高速飞车山西省实验室挂牌暨大同（阳高）试验线工程奠基仪式成功举行。

超高速低真空管道磁浮交通系统（高速飞车）项目，是山西省委以“四个面向”为引领，加强科技创新，发力抢占轨道交通科技前沿的重大决策部署。高速飞车山西省实验室由中北大学和中国航天科工集团第三研究院联合共建，重点开展四个方向研究和一个中试基地建设，即高速飞车系统总体技术、多场耦合动力学技术、磁悬浮与直线驱动技术、高动态检测与智能诊断技术研究以及低真空管道磁悬浮高速飞车全尺寸试验线建设。项目将先期建设一条全尺寸试验线，为未来超高速飞车提供低真空管道磁悬浮关键技术试验平台。

中北大学电气与控制工程学院院长马铁华介绍，高速飞车利用超导磁悬浮技术与地面脱离接触来消除摩擦阻力，利用内部接近真空的管道线路来大幅减少空气阻力，从而实现1000千米/小时以上的“近地飞行”，具有更快速、更便捷、更舒适、更安全和经济可控的特点。马铁华说：“高速飞车一秒钟可以达到300米/秒的速度，相当于是传统子弹的速度，真正是‘让子弹飞’。”

马铁华介绍，高速飞车采用的低真空、磁悬浮两大技术使其在速度方面拥有着远远超过现在高铁350千米/小时的潜力。未来高速飞车的速度很有可能还要超过1000千米/小时，甚至达到3000千米/小时、4000千米/小时的速度。

高速飞车试验线工程按照“悬浮推进先行，试验载体攻关，线路平台验证，分步形成能力”的总体研发思路开展。实验室将汇聚海内外高校、科研院所等多方力量构建一流创新团队，积极开展跨学科交叉融合、跨领域集成创新，完成一批重大突破或颠覆性科技成果，不断完善高速飞车技术标准体系，建成高速飞车中试基地，力争建成具有重要国际影响力和国内一流水平的科研平台，这一平台作为服务于国家科技创新战略的大科学装置，建成后为我国在轨道交通领域领跑世界具有重要意义。（记者王海滨）

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