原标题：新技术应用促进现代建筑产业发展

预制构件装配建筑技术和工厂化生产是现代建筑行业的发展趋势，在欧美等国家这项技术已被广泛应用。PC构件的工厂化和自动化制造是预制构件装配建筑技术的核心内容，我国在这个领域长期依赖进口，成为预制构件装配建筑产业发展的瓶颈问题。

作为新中国重机工业的摇篮，从“一五”时期的“沈重”和“沈矿”就担负着撑起共和国工业脊梁的重担。改革开放以来，随着经济社会不断发展，“沈重”“沈矿”合并重组为北方重工，使命更重却初心未改，面对国际上众多的技术封锁，选择迎难而上，打破封锁、突破壁垒。

为了突破国外在预制构件装配建筑产业领域的技术垄断，北方重工在2013年便开始全面进入现代建筑产业化成套设备制造领域，在PC构件生产线工艺、关键技术及典型设备等领域进行了自主研发，并成功研发了具有自主知识产权的年产100万㎡及以上规模的PC构件自动化生产线及成套装备，替代进口，解决了制约我国现代建筑产业发展的技术“瓶颈”，使我国工业化混凝土预制构件装备技术达到世界先进水平。在原料制备、智能布料、多功能机械手、钢筋网自动化成型、分体式养护窑及生产线智能化控制等方面取得了显著成果，并对生产线全部设备进行设计及制造，从而实现了工业混凝土预制构件成套装备开发、制造的国产化和产业化。

进入新时代，随着国内外环境的不断变化，国内经济出现重大调整，加上固有的僵化思维，北方重工逐渐走向了衰落，订单持续下降，资金链断裂，物资供应出现严重短缺，生产经营难以为继，企业信誉遭到严重破坏。2019年，根据有关精神，方大集团积极参与北方重工司法重整和混合所有制改革，成为企业的第一大股东，开启了新的发展篇章。

通过实施“混改”，快速摆脱了经营不善的局面，仅2021年4月份，北方重工就实现销售订单近4亿元，实施“混改”两年来各项工作都取得了不俗的成绩。在此基础上，为应对复杂的市场变化，结合企业高质量发展要求，响应国家绿色发展、可持续发展战略，在自有技术基础上，与市场资源合作，组建了现代建筑PC构件自动化标准生产示范线，在提供设备制造能力展示的同时，也能够完成PC构件产品的生产制造和销售。

截至5月份，固定模台生产线的60块模台已经全部投产，标志着PC构件产业已初步具备年产2.7万m?混凝土预制构件的生产能力。目前，其PC构件业务共签订销售合同420余万元，从4月份正式投产以来共生产138 m?混凝土预制构件，累计生产287块叠合楼板。

PC构件项目的建设符合国家、省、市产业政策，市场前景广阔，并且具有良好的建设基础和运营环境。项目的实施有助于快速实现转型升级，延伸产业链，进入新领域，增强企业盈利能力，提升企业综合实力，促进企业更好发展。同时，新技术的应用也将促进辽沈地区现代建筑产业的发展，为区域经济发展做出新的贡献。（高尔歆）

(责编：赵竹青、吕骞)