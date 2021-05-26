原标题：IE谢幕 是时候重新定义浏览器了

走过了25年，微软IE浏览器（Internet Explorer）即将“退役”，又一款数字产品淡出科技历史舞台。

从2022年6月15日起，某些版本的Windows软件将不再支持当前版本的IE 11桌面应用程序。

有荣光，也有口碑跌落

IE是微软开发的图形用户界面网页浏览器，是互联网时代最重要的标签之一。没有对手加上系统自带，IE浏览器出生即巅峰，市场份额一度高达95%。

1995年8月24日，微软在Windows 95 Plus! Pack中推出首款IE浏览器——IE1.0。微软的聪明之处在于将其捆绑到操作系统中，向用户免费。两年后，IE浏览器便占有了49%的市场份额。

捆绑政策不是IE浏览器长霸江湖的唯一原因，不少现在网页普遍使用的技术，IE浏览器都是最先支持者，使得网页交互性更强，视觉效果更吸引人，竞争对手被远远甩下。

比如，因为IE浏览器对AJAX的底层支持，让网页在不刷新的情况下可展示来自服务器数据的最新信息，这一概念对交互性极强的Gmail、谷歌地图等网站至关重要。

但随着Firefox（火狐）、谷歌Chrome、苹果Safari等浏览器的先后问世和不断进步，用户有了对比和选择，IE浏览器大量市场份额被抢占，2015年占有率跌破20%。

2015年4月29日，微软在Build大会上宣布推出Edge浏览器，并鼓励用户停止使用IE转向Edge，IE浏览器开始漫长的告别。

谈及这场新旧交替，微软回复科技日报记者：“互联网的发展超过了IE浏览器的演进，考虑到新的Web（网络）标准和创新要求等诸多方面，我们需要构建一个新的浏览器。相比IE浏览器，Microsoft Edge可为互联网用户带来更快捷、更安全、更现代的Web体验。”

微软强调，拥有IE模式的Microsoft Edge是唯一内置支持且兼容基于IE浏览器的网站及应用程序的浏览器。

也就是说，Edge浏览器解决了一个关键问题，IE功能如开发者工具、ActiveX控件等可在Edge浏览器中调用，用户可直接从Edge访问基于IE的旧版网站和应用程序。

有改变，也有未来难测

今年8月17日，IE浏览器的最后一个重大版本IE 11将切断微软在线服务，如Office 365、OneDrive、Outlook等。

中粤投资联合创始人罗浩元认为，IE停服对普通用户没什么影响。Windows 10的长期服务渠道（LTSC）仍将支持IE浏览器，因此，目前只使用IE浏览器、依赖Activex技术的企事业单位、政府、银行等网站运行亦不受影响。

原WPDang创始人石磊对科技日报记者说：“Edge接棒IE水到渠成，符合微软的发展计划。从Edge浏览器基于Chrome的基础技术构建看，微软不是所有的事都以自己的标准为唯一标准。”

在石磊看来，微软是最基础的标准制定者，至少是标准制定的主要参与者。浏览器用哪个内核对微软并不重要，HTML语言是微软参与制定的标准，就够了。就像用不用windows、office对微软已没那么重要，只要ntfs（微软Windows NT内核的系列操作系统支持的，为网络和磁盘配额、文件加密等管理安全特性设计的磁盘格式）甚至更底层的文件系统、office文档格式是业界通用格式，就对微软有利。

“IE谢幕还有Edge，微软还是那个微软，依然是顶尖的科技公司。”石磊说，“它活得好好的，养科学家的公司，不会出大错，也承担得起试错成本。”

但是，英雄迟暮，还是引来伤感无数，一片“爷青回”“爷青结”的感慨，既是很多人初次触网的记忆，也是对昔日流量入口绝对霸主浏览器未来走向的疑惑。

随着PC、手机等设备App化、云端化，“入口”的含义发生了根本改变，脱离了浏览器，不影响人们购物、社交、游戏、娱乐，浏览器产生的场景越来越少，变得不那么重要了。

罗浩元说：“竞争的焦点已从入口转向时间，谁占用户的时间多，谁的价值大。”（刘 艳）

(责编：赵竹青、吕骞)