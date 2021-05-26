原标题：“有用的知识又增加了” 中科院物理所打造浸式科学体验

5月22日，中国科学院物理研究所第18届公众科学日活动在北京顺利举行。这场关于物理、关于科学的大型“狂欢”，吸引了数百万公众通过线上、线下的形式共同参与。

本次公众科学日主题是“中二所的奇妙冒险”，旨在打破物理与科学的次元壁，呈现妙趣横生的科学冒险故事。全天包含院士报告、雁栖湖畔科学游、户外大型实验秀、科学互动真人秀、实验室巡礼、科学实验一起嗨、中国科学院创新成果展等13项主题活动。受疫情影响，线下活动在采取严格防疫措施的基础上，对公众分批次限流开放，更多观众通过线上观看直播的形式参与其中。

作为科学日的开场，院士报告为整个活动奠定了扎实的基调。在《加强基础研究 助推电动中国》报告中，中国工程院院士、中科院物理所研究员陈立泉分析了我国的能源现状，介绍了“什么是电动中国”和“什么是能源互联网”，并以锂（钠）电池从基础研究到产业化发展，再到推动我国电动汽车的世界领先地位为例，说明了基础研究对于助推电动中国、构建能源互联网、实现碳达峰和碳中和的重要意义。

在了解了基础研究的重要价值之后，精彩纷呈的科学实验紧接着吸引了现场公众的注意力。户外大型实验秀首先由科普达人杨帆上演《疯狂化学》，为大家呈现了干冰气泡、大象牙膏、银镜反应、碘钟连续、羟胺烟雾弹等震撼的科学实验。接着，在《生活何处不物理》实验秀中，北京交通大学理学院副教授陈征给大家带来了气球水母、变音钟、莱顿瓶+维氏起电机、特斯拉线圈等惊奇物理实验，现场观众大饱眼福，啧啧称奇。

除此之外，现场还为公众准备了几十种互动科学实验，从VR体验原子世界到光学隐身装置，从摩尔条纹到魔角石墨烯，斯特林发动机、电磁加速器、悬浮的灯泡、彩色碳纳米管电子墨水等；同时，还邀请到北京大学、清华大学、北京科技大学倾情加入，丰富多样的科学实验吸引在场观众积极互动，踊跃参与。直播间的观众们也纷纷表示“学到了”、“有用的知识又增加了”。

展览区域汇聚了科技创新成果和科学家精神，不少公众驻足观看。位于中科院文献情报中心的中国科学院创新成果展以“科技报国七十载 创新支撑强国梦”为主题，通过线上直播的形式集中展示、系统反映建院以来，特别是党的十八大以来取得的重大创新成果和改革发展成就。在物理所的党员院士墙展区，我们重温了老一辈党员科学家以身许国、终身为党的使命担当和崇高追求。在“神奇材料在哪里”展区，我们看到了可以在指尖跃动的超导电弧，在掌中穿梭的钠锂离子，看到了超乎我们想象的神奇材料。在科学图书展区，好看的图书与我们有趣的灵魂在这里相遇，碰撞出了思维的火花。

在物理所中关村园区活动如火如荼的同时，怀柔园区也是热火朝天。今年科学日首次揭秘怀柔“冒险岛”模式，也是物理所怀柔园区“一装置两平台”首次对公众开放，包括综合极端条件实验装置，材料基因组研究平台和清洁能源材料测试诊断与研发平台。在寻宝环节中，观众们根据“藏宝图”探索实验室隐藏的小惊喜；在物理问题咨询区，针对“老师不教，爸妈不会”的问题进行现场解答。此外，非晶材料，超导磁悬浮，激光炮，量子调控，超快电镜，单晶薄膜等一一呈现在公众面前，甚至还有机会拿到自己亲手装配的锂离子电池。由拍案惊奇的物理实验、神奇的材料和高端科研设备组成的怀柔“冒险岛”模式惊喜连连。

(责编：赵竹青、吕骞)