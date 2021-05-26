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“数治”更智慧：我国数字政府服务效能显著提升

2021年05月26日08:43 | 来源：新华网
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原标题：“数治”更智慧：我国数字政府服务效能显著提升

当前，在国家大力发展新基建的浪潮下，“十四五”规划纲要将云计算、大数据、工业互联网等列为七大数字经济重点产业，数据成为基础战略性资源和重要生产要素，无处不在的计算已延伸到数据末端。5月19日，Inspur World 2021浪潮技术与应用峰会成都站成功举办。继5月14日浪潮“分布式云+”行动计划首次亮相后，浪潮云在大会现场再次深化其内涵，定义五大能力，并基于“分布式云+”正式推出云行、云御、云泽三大全新产品。

浪潮云副总经理颜亮在主题演讲中指出，浪潮云自2019年定义了中国分布式云概念后，已形成了一朵分布式云、一致技术架构、一致用户体验、一套运管体系，今年5月浪潮云又再次升级“分布式云+”，为用户提供全栈云服务，打造中国最大的分布式云。同时，全新升级后的“分布式云+”具备数据服务、AI、信创、运管、云原生五大能力，推动着政务云和工业互联网迈向新的发展阶段。

在政务云领域，中国政务云的发展在经历了资源物理集中、业务上云两个阶段后，2021年开始走向以数据要素为核心的云上创新阶段，数据要素化、计算边缘化、应用原生化以及运营一体化成为政务云发展新趋势。在这一阶段，数据首次被明确成为新型生产要素，对数采方式、数算能力、数用体系提出了新的要求，计算能力走向边缘节点，算力场景边缘化、数据处理基层化、管理模式协同化成为新的发展方向，业务发展驱动云原生需求增长，同时也推动政务云向运营一体化迈进，在管理上实现“省市区县”向下延伸，在技术上实现平台、数据和应用向上协同，提供面向平台、数据、应用多维度、全场景的运营运维能力，让运维更统一、更智能，为用户带来集中化、可视化、智能化、精细化的极简运维新体验。

在工业互联网领域，“分布式云+”的出现推动工业云形成“六维”能力集，即数据力、孪生力、智造力、共享力、安全力、开放力，在企业智能化改造过程中发挥着重要作用。基于“分布式云+”，浪潮高端装备智能工厂统一整合了柔性生产、智能技术和物联网技术，集成了600多个RFID、2000多个传感器、50个设备控制器、330套智能设备、6大核心系统，完成了产线智能化改造、集成设备联网，打通ERP\MES等6大系统，实现了大规模柔性生产，推动整体效率提升了60%，研发周期缩短50%，交付周期缩短70%，人员成本降低75%。

此外，在赋能生态方面，浪潮云以“两院三中心”的模式搭建行业咨询、技术指导、方案设计能力输出体系，通过成立标准研究院、咨询规划院，打造方案验证中心、开发者支持中心、云原生适配中心，联合伙伴、生态形成一体化方案、产品及交付能力，致力于更好的服务客户，服务行业，探索更高质效的智慧+行业的服务模型。

(责编：赵竹青、吕骞)

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