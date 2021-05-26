郭慧岩

原标题：团建等于变相加班吗？网友：不排在休息日还可接受

想要增强凝聚力的团建为何成了“团灭”

这两天，“团建等于变相加班吗”的话题在网络社交平台上吵得沸沸扬扬。截至目前，阅读已过亿，讨论也已过万。

网友们根据切身体会表达着自己的意见，可谓见仁见智。不过，总体来看，团建对不少人来说已成了“甜蜜的负担”，甚至对有的人来说只是负担。

团建，是团队建设的简称，放在具体语境中，通常指用人单位组织的户外拓展、会餐等活动，目的是宣传企业文化、增进团队凝聚力及员工之间的感情。如果团建都是带着这么“单纯”的目的来进行，相信大多数人并不会反感。人们讨厌的并不是团建本身，而是“变了味”的团建。

先来看看人们都反感哪些“味道”的团建。安排在休息日的、惩罚性强制参加的、主题活动无趣或低级趣味的、换个地方说工作的以及存在安全隐患的，以上几乎包含了大多数人厌恶的团建类型。

拿安排在休息日的团建来说，这是大多数团建经常“踩的坑”，也是被很多网友提及的反感理由之一。好不容易有属于自己的时间了，与其“累身累心”地出门参加活动，不如在家“躺平”舒服，干点自己想干的事，难道“不香”吗？所以，很多网友也表示，团建只要不安排在休息日，还是可以接受的。

不过从用人单位角度来说，团建安排在休息日可能也是无奈之举。一方面，工作日大家都各自忙碌，很难有一致的空闲时间；另一方面，工作日“停工”也会影响单位效益。因此，相较而言，在休息日团建可能是唯一可行的选项。

既然团建通常被包装成单位的福利之一，那为何不让这项福利落实得更实在一些？如果其主要目的是为了增进团队凝聚力，那自然也应当以员工为主，多从员工利益出发考虑。

在时间安排上，不妨多征求一下员工的意见，可能众口难调，但总能找到一个相对合适的时间。这就涉及另外一个问题：无论选择什么样的时间，可能总会跟一些人的安排有冲突。是允许这一小部分自主选择，还是强制他们参加，考验着一个单位的管理智慧。

团建的内容设置无疑也非常重要。有的会选择去景区游玩，有的会选择一些特色项目等，无论选择哪种都要充分考虑员工感受。不想太累，是不少“打工人”的最低诉求：为了赶车要比平时上班起得都早，为了逛景点不得不疯狂赶路……比上班还要累的团建，能不能增进凝聚力与感情未可知，但极有可能会让许多人分分钟想辞职，更别提换个地点布置工作的团建了。

有人发帖说：一直搞不明白为什么每次团建后都会有人辞职，直到他参加了团建，他明白了。本来为增强凝聚力的团建，变成了一次次的“团灭”，听上去，有些讽刺。

其实，人们到底喜欢、需要什么样的团建，每个人都有自己的答案。但有几点应当是共同的要求：尽量不要占用休息时间、不要太累、避免强制惩罚性，更不要将团建搞成办公室以外的“办公室”。还有一点也被不少网友提及：有时领导卸下领导的“包袱”，可能收获更多。

什么样的团建是最好的团建，并没有标准答案。但效果好的团建，一定是征求了广泛意见而制订、落实的，团建既然是为了“团”，那就让大家一起来“建”，不要某个人、某些人“觉得”，而是要让“大家觉得”，才能达到预期的效果。

此外，如今职场以80后、90后为中坚力量，甚至出现了00后，这些人越来越强调个性，越来越注重个人空间，这种观念并不必然削弱团队凝聚力。只要团队利益与个人利益相契合，关键时刻大家能一齐向前冲，团建的形式貌似也就不那么重要了。

郭慧岩 来源：中国青年报

2021年05月26日 08 版

(责编：王震、吕骞)