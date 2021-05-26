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农业农村部：预计全年玉米意向种植面积增加1000万亩以上

2021年05月26日08:59 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （记者李栋）记者从农业农村部2021年“三夏”小麦机收暨粮食作物机收减损工作视频会议上了解到，预计2021年全年玉米意向种植面积增加1000万亩以上，会议要求抓紧抓实夏种夏管各项措施，把面积落实到田。

会议指出，小麦机收是夺取夏粮丰收的收官之战，各级农业农村部门要及早强化机具准备，及时发布作业信息，搞好机具引导调配，大力推广高效低损收获、保护性耕作等节本增效技术，坚决打好“三夏”机收这场硬仗。

会议强调，降低机收损耗就是增加粮食产量，要持续提升农机技术管理水平，努力在机收减损上挖潜力，促进增产增收。强化作业管理和宣传培训，组织开展机收损失标准宣教，做好机手培训，提高规范作业能力，加强督促检查，引导供需双方把作业质量要求列入作业合同。强化技术指导和组织调度，引导农户和机手选择合适机具和适宜割期，针对作物因灾倒伏等特殊情况，迅速调度适用机具，因田因时调整参数，最大限度降低损失。强化农机研发和推广应用，加大政策支持力度，鼓励科研机构和生产企业研究开发高效低损收获机械，发挥好报废更新补贴政策引导作用，优先支持联合收割机等粮食生产机械报废更新，促进农机升级换代。

据介绍，夏种的大头是夏玉米，预计全年玉米意向种植面积增加1000万亩以上，各级部门要抓紧抓实夏种夏管各项措施，把面积落实到田。抓好春播扫尾和播后田管，确保种足种满、种在丰产期。

(责编：刘佳、吕骞)

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