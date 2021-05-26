人民网北京5月26日电 （杨曦）国家统计局近日公布了全国以及31省份前四月房地产开发投资情况。数据显示，房地产投资在监管政策收紧的情况下仍保持平稳增长，业内普遍认为，年内房地产投资仍有望保持韧性。

从全国房地产开发投资数据来看，2021年1—4月份房地产投资两年平均增速为8.4%，远远高于基建投资、制造业投资、零售销售，和出口一同成为中国经济增长的最主要动力。

图为2021年1—4月31省份房地产投资情况。人民网杨曦 制图

从各省份房地产开发投资情况来看，1—4月份房地产投资累计值超过两千亿元的有广东、江苏、浙江、山东、四川、安徽、河南以及福建八个省份，其中广东、江苏、浙江分别以4576.15亿元、4483.13亿元、3469.84亿元的投资额排在前三位。

从投资累计增速来看，湖北、新疆、青海和内蒙古同比增速均超过50%，排在前四位。增速最低的分别为辽宁、河南、重庆。31省份中，超过半数（16个省份）的增速超过了20%。

4月份，在各地方密集调控的背景下，政策效应显现，房地产市场“小阳春”逐渐褪去。多家机构认为，展望下阶段，供应端将持续以规范房地产市场秩序为主，需求端持续控制炒房并维持刚需购房优惠力度，“因城施策”会保持常态化，房地产投资将保持韧性并稳定增长。

东吴证券分析师陶川认为，2021年一季度房地产投资能保持韧性回升，主要源于宽信用的宏观环境，以及地产商继续加大了贷款之外的融资力度。往后来看，整体信用的扩张较去年同期已经有放缓的态势，而在“三道红线”和“房地产贷款集中度管理”的双重约束下，房地产贷款在新增贷款中的比重也有望继续回落。但预计随着4月主要城市逐步开启土地集中供应，地产开发商的到位资金利用率将有所回升，并且将继续加大自筹或预售等贷款之外的融资方式。因此，房地产投资在年内仍有望保持韧性，预计2021年房地产投资的增速仍有望在7%左右。

国都证券分析师王树宝认为，房地产投资当下韧性虽好，但受去年底连续出台的“三道红线”、“商业 银行房地产贷款集中度新规”等新政效应在下半年的集中显现，及前期严查清理经营贷、消费贷违规流入楼市的影响，展望下半年，预计房地产投资增速将稳中缓降至5%下方附近。

华安证券发布的研报分析，当前的高增速或与今年正式施行的房企监管“三道红线”有关。为了满足监管要求，房地产企业主要通过促销打折、增加建安支出等方式加快回款速度、增加销售利润，从而达到降低杠杆率的目的。从中长期来看，在高压监管的大背景下，房企整体的扩张速度将有所降低。近期房企的新开工面积、销售面积已有放缓的趋势，因此预计2021年下半年房地产投资增速将难以维持当前的高增长。

(责编：刘佳、吕骞)